FOTO: Cimitirul Eroilor, gazda Ștafetei Veteranilor Invictus

Ștafeta Veteranilor a poposit timp de câteva minute duminică, 10 octombrie, în Cimitirul Eroilor de pe strada Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș. În fruntea echipei Invictus s-a aflat voluntarul Adrian Mezdrea, în prezent militar în rezervă, cu o vechime de 30 de ani în slujba țării, care de 10 ani este fidel evenimentelor sportive participând la un număr impresionant de 100 de astfel de competiții.

Ștafetă predată cu onoare și mândrie

„Pentru mine, acest eveniment are dublă semnificație. Bineînțeles inițiativa de a purta Ștafeta până la Carei care este una deosebită, în afară de aceasta, noi ne manifestăm astăzi în scopul de a sărbători Ziua Armatei pentru că nu vom putea fi acolo, prezenți pe data de 25 octombrie. Mi-am început activitatea la Batalionul 72 Apărare CBRN „Negru Vodă, Sighișoara alături de colegii cu care am stat timp de 23 de ani și am încheiat-o la Târgu Mureș alături de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale. Din data de 1 octombrie sunt în rezervă, așadar pentru mine ziua aceasta a avut o semnificație aparte. Mulțumesc colegilor pentru că mi-au oferit ocazia să port această ștafetă”, a transmis Adrian Mezdrea.

Ștafeta a fost predată „cu onoare și mândrie” plutonierului major Bogdan Mihai Dobrican al Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale Târgu Mureș.

„Preiau această Ștafetă Invictus cu demnitate, onoare și respect și o s-o ducem mai departe cu onoare, și dragoste în cinstea eroilor neamului care s-au jertfit pentru această țară mândră, sfântă și pentru acest pământ scump românesc”, a ținut să transmită plutonierul major Bogdan Mihai Dobrican.

Învictus înseamnă „de neînvins”

În cadrul evenimentului de mare sărbătoare și onoare, a luat cuvântul Dacian Tiberiu Șerban, general maior și comandant al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale Târgu Mureș, pentru a felicita și a susține eforturile celor care au adus, și care vor duce Stafeta mai departe, în această activitate ce împletește sportul cu tradiția și istoria națională.

„Bun venit colegilor de la Sighișoara. Este un eveniment deosebit acesta la care suntem martori cu toții astăzi, atât cei care sunt actorii evenimentului cât și invitații acestui moment. Invictus înseamnă ”de neînvins”, prin urmare se cuvine să spunem câteva cuvinte despre ce înseamnă și ce îl face pe un om de neînvins. Noi socotim că sacrificiul este cel care te ajută să ajungi în situația de a aduna atâta putere în tine încât să ajungi de neînvins. Sunt două paradigme antagonice: să te sacrifici, respectiv să fii de neînvins. Dar stând să analizăm pe îndelete, vom ajunge la concluzia că nu este oricine în stare să se sacrifice. Doar oamenii puternici și care în anumite etape ale vieții lor pot spune că au reușit să depășească orice obstacol, pot spune că au învins. Cel mai mare model de sacrificiu este cel pe care l-a dat creatorul acestei lumi, apoi toți cei care s-au jertfit în cele două conflagrații mondiale, apoi veteranii și eroii noștri care și-au săvârșit viața în teatrele de operații. Pe toți îi cinstește acest eveniment și lor le este închinat, astfel încât să nu uităm vreo clipă că ei au dat și au făcut sacrificiul suprem. Ce este mai presus de asta, decât să îți dai viața pentru aproapele tău, pentru țara ta, pentru poporul tău. Vă felicit pentru efortul pe care îl faceți și care se înscrie în seria aceasta de mici și mari sacrificii”, a comunicat general maior Dacian Tiberiu Șerban.

Cursa nu se oprește aici

După un moment de reculegere în memoria eroilor care au luptat și au murit la datorie, generalul maior Dacian Tiberiu Șerban împreună cu Mara-Cristina Togănel, prefectul județului Mureș, au felicitat personal lotul care a predat cât și cel care a preluat Ștafeta Invictus.

Ștafeta Veteranilor a pornit mai departe purtată de către Voluntarii Invictus, către următorul popas, Odorheiul Secuiesc. Această cursă se va finaliza în data de 25 octombrie 2021, de Ziua Armatei Române, la Monumentul Ostașului Român de la Carei.

Mălina MORARU