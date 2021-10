VIDEO: Preotul Ovidiu Bârsan dezvăluie un miracol din două cuvinte

Share



Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș, a găzduit joi, 7 octombrie, lansarea noii cărți semnată de părintele Ovidiu Bârsan, ”Miracol din două cuvinte”, publicată la Editura Reîntregirea.

Debut pe un pian plutitor

Evenimentul a debutat cu un moment de mare rafinament, la reuşita căreia, spre bucuria generală, a participat Macarie Daria Ruxandra, elevă la Liceul Vocațional de Artă în clasa a XII-a la clasa profesor dr. Aved Eva. Părintele Ovidiu Bârsan a ținut să laude bogatul palmares al tinerei, participantă la olimpiada zonală la Bistrița-Năsăud, Brașov, Odorheiu Secuiesc obținând premiul I, participantă la concursuri naționale, respectiv Gheorgheni premiul III (2014), Pro Piano Sibiu – aprilie 2021: premiul I, Timișoara mai 2021: premiul III, Tineri pianiști Târgu Mureș 2021: premiul I, Masterclass cu pianiști renumiți, Silvan Negruțiu, Horia Mihail, Eduard Kunz, Matei Rogoz (profesor la Paris), Academia Sighișoara cu profesori din Elveția, Masterclass la Oravița (2021) cu soții Mihăilescu Manuela și Dragoș Mihăilescu. Abia la final, părintele a dezvăluit secretul dintre cei doi: ”Daria este primul copil pe care l-am botezat, când am fost hirotonit preot”.

Daria a interpretat Frédéric Chopin – studiul ,,Revoluționar”, Franz Liszt ,,Murmurul pădurii” și Scriabin – 3 preludii.

Mandat de la Dumnezeu

Cartea a fost prezentată de pr. prof. dr. Emil Jurcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și de pr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Autorul cărții, dezvelind cele două cuvinte “Te iubesc”, și-a exprimat credința că fiecare dintre noi, fără deosebire, indiferent că suntem pe scenă sau suntem în sală, că purtăm haina slujirii sau nu, efectiv toți, fără deosebire, avem un mandat de la Dumnezeu, acela de a fi oameni ai iubirii. “Nu prea o înțelegem de multe ori, nu prea știm ce să facem cu ea, credem că nu ni se potrivește, credem că a urî și a fi furios ține, până la urmă de o demnitate, de un fel de a fi, însă pe măsură ce trec anii îți dai seama că, de fapt, mandatul fiecăruia dintre noi este acela de încerca să înțelegi cât mai mult din iubire, pentru că te apropii foarte mult de semenii tăi și, ceea ce este și mai importat, te apropii și mai mult de Dumnezu, de înțelegerea Lui, atât cât ne îngăduie”, a spus autorul cărții.

Cuvintele unui muribund

Izvorul acestei cărți vine dintr-o experiență a părintelui Ovidiu Bârsan, din cuvintele unui om ce se pregătea să pășească în Veșnicie.

“În urmă cu câțiva ani, am fost chemat de urgență la căpătâiul unui bolnav, la secția ATI. Erau oameni acolo care, conștienți încă, solicitau rugăciunea preotului, se spovedeau, se împărtășeau, pregătindu-se să treacă în veșnicie, să se înveșnicească. Ei bine, am ajuns la căpătâiul acestui om care a simțit că nu mai are mult și mi-a spus: Părinte, vreau să mă spovedesc, dar te rog să-mi citești o rugăciune ca sa-mi dea Dumnezeu putere să mă spovedesc, nu cred că am făcut-o niciodată, sau dacă am făcut-o, a fost în copilărie și cred că am și uitat. Și i-am citit o rugăciune, s-a spovedit, s-a împărtăsit și dând să plec, salutând, mi-a spus un lucru: Să-i înveți pe oameni să iubească. Dar a spus-o și cu tremur în glas, și n-am știut cum să interpretez asta atunci, o fi fost puterile lui scăzute, o fi fost teama din vocea lui, nu știu, dar m-a pătruns atât de tare cuvintele lui încât m-am gândit adesea la ce mi-a spus”, a povestit părintele Ovidiu Bârsan.

Cheia acestor cuvinte a găsit-o mai târziu.

“Îi poți învăța pe oameni să iubească, iubindu-i mai întâi, tu”, a menționat părintele Ovidiu Bârsan.

Încântat de rândurile citite, subliniind multe dintre acestea, pr. prof. dr. Emil Jurcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a ținut să remarce în mod deosebit una din ideile autorului, și anume că “ viața este începutul Veșniciei”, moarte nu există, iar omul se înveșnicește.

Text: Amalia VASILESCU

Foto: Alex TOTH