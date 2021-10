Expoziție foto de Zilele Ținutului Secuiesc

Share



Ediţia 12 a Zilelor Ţinutului Secuiesc, eveniment organizat de Consiliile Județene Harghita, Covasna și Mureș, este marcată printr-o serie de evenimente ce țin de cultura maghiară, în perioada 8-17 octombrie. Spre deosebire de neobișnuita ediţie de anul trecut, care s-a desfăşurat mai ales în spațiul online, organizatorii au făcut efortul ca spectatorii să se poată întâlni anul acesta în jurul unor evenimente ce se desfăşoară în spaţiul real, desigur, cu respectarea tuturor regulilor impuse de pandemie.

În județul Mureș, această sărbătoare este marcată cu o serie de evenimente ce se vor desfășura atât în Târgu Mureș, cât și în împrejurimi. Instituțiile din subordinea Consiliului Județean Mureș se pregătesc cu prezentări de carte, spectacole de dans popular, mese rotunde, expoziții de costume populare, expoziții foto, sesiuni pentru copii, spectacole de păpuși și tururi tematice ghidate, concerte simfonice.

„Sărbătorim valori care ne leagă”

Asociația Visit Mureș participă cu două evenimente în cadrul acestui eveniment, și anume expoziția foto „Pe urmele moștenirii noastre arhitecturale”, și cu o discuție la masă rotundă despre traseele montane din județ. După succesul de care s-a bucurat la Sovata, expoziția de fotografie ”Pe urmele moștenirii noastre arhitecturale” rămâne timp de o săptămână, în perioada 11-17 octombrie, în Cetatea Medievală pentru spectatorii ce vor putea să acumuleze informații noi despre comoara arhitecturală secuiască, prin estetica aparte a fotografiilor expuse.

„Am organizat această expoziție foto cu prilejul „Zilelor Ținutului Secuiesc”, și împreună cu județele Harghita și Covasna sărbătorim aceste valori care ne leagă. Am ales patrimoniul construit al județului Mureș, am luat legătura cu fotografi pe care îi știm și am făcut o selecție în care intră castele, conacuri, arhitectură rurală, case muzeale. În fotografii sunt surprinse atât clădirile cât și detalii despre clădiri. Scopul nostru este acela de a populariza acest patrimoniu de care multă lume nu știe”, a transmis Dana Matic, reprezentant Visit Mureș.

Programul evenimentelor se poate consulta pe site-ul oficial, https://szekelyfoldnapok.ro/?menu=1.

Mălina MORARU