Noaptea Albă a Galeriilor – Traseu inedit de expoziții

Noaptea Albă a Galeriilor 2021 – Târgu Mureș revine cu o ediție mai bogată în evenimente și mai generoasă cu timpul dedicat parcurgerii lor. Noaptea Albă a Galeriilor se va întinde pe toată durata weekend-ului 15-17 octombrie pentru a permite doritorilor să descopere traseul celor mai surprinzătoare proiecte și spații culturale.

Pentru a reduce interacțiunea dar totodată pentru păstra bucuria, în condiții de siguranță, organizatorii NAG, au extins la trei zile evenimentul și au modificat orarul așa încât experiența culturală să fie deopotrivă plăcută si sigură.

„Arta ne ajută să ne simțim mai bine într-o perioadă dificilă pentru noi toți”, au transmis organizatorii evenimentului.

Noaptea Albă a Galeriilor – NAG este un eveniment inițiat în 2007 la București de către Asociația Ephemair și dezvoltat în orașe din România. În Târgu Mureș este organizat de Asociatia K’ARTE, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Târgu Mureș și al Consiliului Județean Mureș. partenerul principal al evenimentului este Reea, cu sprijinul Aquaserv, Fundatia ArtEAST, Galeria Art Nouveau (UAP), Muzeul Judetean Mures, 3G Hub, Cafeneaua 112.

Programul, extrem de divers si bogat, va fi găzduit de unele dintre cele mai importante spatii culturale independente și publice, dar si de spatii neconventionale din Tg Mures:

– B5 Studio + Spațiul Minitremu – „Future Perfect #4” (expoziție de grup)

– Camera K’ARTE (vineri) – „AKASHA II” – Expozitie de pictură Andrea Căbuz

– Camera K’ARTE (sâmbătă) – „Cotidian” – Expozitie de grafică Bartis Noémi

– Camera K’ARTE (duminică) – „Tragamura” – Expozitie de pictură Levente Herman

– Cafeneaua 112 – Expozitie de afișe de film, colecția Dan Teban

– Galeria Art Nouveau (UAP) – Alexandru Crișan – „Retrospectivă”

– (Fosta) toaleta publica din Piata Petofi – Expozitie Diana Gherendi – „Other plans are outlined in the dark hallway”

– Muzeul de Artă din Târgu-Mureș / Palatul Culturii (vineri) – Trei expozitii la Muzeul de Artă: Galeria de Artă Românească Modernă / Expozitia Nagy Imre / Galeria Ion Vlasiu

– Cetatea Medievală (Clădirea Manutanței) – Galeria Cetății – „Tendințe artistice în Transilvania interbelică”

– Cetatea Medievală / Turnul Blănarilor – Expozitie GYARMATHY János, Mana BUCUR si fotoclub Marx József

– 3G Hub / Cetatea Medievală / Bastionul Măcelarilor (vineri) – „flux INTERACTIV” – Lucian E. Matei (Noiseloop Studio)

– Cetatea Medievală – „Prezenta unei ecvestre fără de imagine”. Alexandru Papuc și Cristian Macovei.

– Curtea Bolyai nr 5 – „Firul vieții” – expoziție Maria Gliga (stindarde / artă textilă)

– Sat Cecălaca, comuna Atintis – „Caminul Cultural Santier”

– Sat Cecălaca, comuna Atintis – „Show-off 4” @ Cecalaca (expozitie de grup)

– Biserica Evanghelică Viișoara / Hundorf – „SAH 2021” (Colonia artistilor si lansare SAH 2021)

Mălina MORARU