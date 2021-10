Ultimul Târg al Cetății din acest sezon

Share



Asociația pentru Progres, Dezvoltare și Comerț ”Mercur”, organizatorii tradiționalului Târgul al Cetății se pregătesc pentru ultima ediție din acest an. Evenimentul, ajuns la cea de-a 17-a ediție, va avea loc între 15 și 17 octombrie, pe Bulevardul Cetății din Târgu Mureș. Organizatorii anunță că acest târg va fi va fi cel mai mare și mai bogat dintre toate. Este vorba de peste 80 de producători de alimente și mic artizanat, iar oferta va fi extrem de bogată.

„Mere, pere în panere” și alte bunătăți

Mii de produse alimentare și cadouri au pregatit producătorii și artizanii pentru ultima ediție a târgului din acest an. Pe lângă deja consacratele bunătăți locale: pâine, mezeluri, brânzeturi, gemuri și siropuri de fructe, băuturi, plante aromatice, dulcețuri, miere, murături, dulciuri, prăjituri, conserve, legume, ulei presat la rece, bere, ceaiuri etc, artiști plastici autentici aduc la târg obiecte sculptate sau pictate manual, bijuterii, cosmetice naturale, jucării și plante ornamentale de sezon. Nu vor lipsi nici bunătățile specifice toamnei: must, vin, mere, castane, sau palanețe coapte pe loc în cuptor cu lemne.

Produsele sunt aduse la Târgu Mureș de producători și artizani din județele Mureș, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Brașov, Cluj și Bistrița. De remarcat, este și prezența, la unul dintre standurile târgului, a studenților de la secția de design scenic, secția maghiară, a UAT care vor lucra chiar în fața publicului.

Programul târgului este următorul: vineri, între orele 11.00 – 20.00, sâmbătă, între orele 10.00 – 20.00, iar duminică între orele 10.00 – 19.00, dar poate suferi modificări în funcție de reglementările în vigoare legate de pandemie.

„Târgul Cetății din acest fârșit de săptămână are loc în condiții speciale. Purtarea măștii este obligatorie atât pentru producători cât și pentru consumatori. De asemenea, se recomandă păstrarea distanței față de alte persoane și folosirea soluțiilor dezinfectante pe care organizatorii le pun la dispoziție. Scopul acestui eveniment este acela de a sprijini și promova producătorii locali și de a încuraja consumul de produse alimentare locale și este organizat în parteneriat cu Primăria Târgu Mureș.”, au transmis organizatorii evenimentului.

Mălina MORARU