98% dintre pacienții COVID ajunși la Urgență, nevaccinați

Peste 90% dintre pacienții care se prezină la UPU SMURD Târgu Mureș sunt pacienți nevaccinați, iar la Unitatea Suport Medical COVID-19, secție exterioară a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, în valul patru al pandemiei, majoritatea pacienților internați au fost nevaccinați.

Numărul de pacienți critici infectați cu virusul SARS-Cov-2 internați la SCJU Târgu Mureș, de la începutul valului 4 al pandemiei, este de 95, dintre care 36 de pacienți internați în zona tampon ATI Covid și 59 de pacienți în Unitatea Suport Medical COVID-19, secție exterioară a SCJU Târgu Mureș. În zona tampon non ATI Covid 19 au fost internați, începând cu 1 septembrie, 64 de pacienți cu forme medii și severe de boală.

”Toate paturile sunt ocupate și chiar dacă se eliberează unul, imediat se ocupă. Am făcut demersuri în vederea acoperirii numărului necesar de personal pentru suplimentarea cu încă cinci paturi de ATI la nivelul Unității Suport. Principala problemă a fost asigurarea de resursă umană. A fost cel mai greu de găsit medicii confirmați în specialitatea ATI. De la spital, de la nivelul ATI, am delegat 5 medici specialiști și 31 de rezidenți. Normarea pentru secția de Terapie Intensivă este de un medic la două paturi jumate. Mai mult programul în acea structură (Unitatea Suport Covid – n.r.) se realizează în ture de câte 8 ore. Pe zi înseamnă trei ture, plus sâmbete, duminici, este vorba de asigurarea personalului pentru ture. Sunt șase medici pe o tură în condițiile în care colegii nu pot sta 8 ore echipați. La nivelul unei ture se intră echipați 4 ore și când ies intră cealaltă jumătate. Este o structură cu pacienți critici, ventilați, care au nevoie de îngrijiri medicale”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Mariana Cernat, managerul SCJU Târgu Mureș.

Puțini pacienți vaccinați cu COVID

Un procent de 98% dintre pacienții care se prezintă la UPU SMURD Târgu Mureș sunt pacienți nevaccinați, iar din datele înregistrate la nivelul SCJU Târgu Mureș privind pacienții critici majoritatea sunt nevaccinați. Potrivit managerului SCJU Târgu Mureș, de când s-a redeschis Unitatea Suport Medical COVID 19, secție exterioară a SCJU Târgu Mureș, de la jumătatea lunii septembrie, au fost internați și pacienți vaccinați care s-au vindecat. În privința numărului de cazuri în creștere, care s-au prezentat la UPU SMURD, până acum s-a reușit gestionarea situației.

”La nivel local, de la începutul lunii septembrie, noi am reușit să gestionăm numărul de cazuri care s-au prezentat la UPU SMURD și care au necesitat îngrijiri pentru COVID. În medie ajung cam 20 sau peste 20 de pacienți zilnic, dar o parte pleacă acasă, nu sunt forme grave și urmează să fie tratați la domiciliu”, a adăugat Mariana Cernat.

La nivelul SCJU Târgu Mureș, în prezent circuitele funcționale sunt organizate în așa fel încât să permită funcționarea spitalului atât pentru pacienții cu COVID, cât și cei non COVID. Pentru pacienții cu COVID în structura spitalului sunt 26 de paturi cu circuite funcționale separate, asigurate pentru cazurile non critice, ce nu necesită terapie intensivă, și 30 de paturi de terapie intensivă, dintre care 5 în structura spitalului și 25 de paturi ATI la nivelul Unității Suport Medical COVID-19.

Arina TOTH