Poduri noi peste râul Mureș, în agenda primarului Soós Zoltán

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a declarat luni, 11 octombrie, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii online „Agenda de Mureș”, intenția autorităților locale din ”Orașul trandafirilor” de a construi două poduri peste râul Mureș, prin accesare de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și prin Programul Național de Dezvoltare ”Anghel Saligny”.

„Avem în pregătire încă două poduri pe Mureș care vor fi solicitate pe PNRR”, a anunțat Soós Zoltán, care nu a oferit însă detalii despre locația exactă a celor două poduri.

„Noi am primit mai exact 1,72 de milioane de lei, această sumă în mare parte va fi folosită pentru susținerea transportului local. Aici subvenția anuală înseamnă cam 28-30 de milioane de lei, în funcție de numar de kilometri și de pasageri și în Programul ”Saligny” am avut prevăzută suma de 49 de milioane de lei pe care am fi vrut să o folosim pentru construirea podului între Gheorghe Doja și Cartierul Maurer, deci fosta zonă a Fabricii de Zahăr. Aici am reușit să finalizăm studiul de fezabilitate și urmează să depunem indicatorii tehnici economici până în 8 noiembrie în Programul ”Saligny”, a spus edilul șef al municipiului Târgu Mureș în timpul dialogului cu jurnalistul Adrian Giurgea.

Un pod nou, în zona Azomureș

Unul dintre proiectele care vizează construirea unui pod peste râul Mureș a primit acceptul consilierilor locali ai municipiului Târgu Mureș care au aprobat joi, 27 mai 2021, cu prilejul unei ședințe ordinare, încheierea unui acord de parteneriat între Primăria municipiului Târgu Mureș, Primăria comunei Sâncraiu de Mureș, Primăria comunei Pănet și Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A – Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș.” Podul este prevăzut să fie construit peste râul Mureș în zona combinatului Azomureș, la pachet cu realizarea unui segment de drum nou pe raza comunelor Sâncraiu de Mureș și Pănet, astfel urmând să se asigure o legătură rutieră directă între autostrada A3, nodul rutier de pe strada Gheorghe Doja și DJ152A.

Alex TOTH

Mălina MORARU