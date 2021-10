Simona Halep a anunțat antrenorii alături de care va continua în 2022

Share



Eliminată în turul 3 de la Indian Wells, Simona Halep a anunțat numele antrenorilor alături de care va continua în 2022.

Sportiva noastră a afirmat că nu va mai face schimbări în echipă și că antrenorii din 2022 vor fi Adrian Marcu și Daniel Dobre.

Daniel Dobre era deja în echipă, în timp ce Adrian Marcu a fost adus recent în locul australianului Darren Cahill.

„Am doi antrenori români cu care voi continua în 2022. Daniel Dobre era deja alături de noi și Adrian Marcu. Am lucrat împreună cu el și în 2013 și mă știe destul de bine. Mă simt destul de bine împreună cu ei, așa că vom rămâne în această formulă”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă.

Sub comanda lui Adrian Marcu, Simona Halep a făcut primii pași spre top 20 WTA în 2013, an în care a câștigat mai multe turnee. Ulterior, Marcu a fost demis și locul său a fost luat de Wim Fissette, sub comanda căruia Simona a avut un an 2014 foarte bun.

În ce privește despărțirea de Darren Cahill, Simona a menționat că are în continuare o relație excelentă cu el.

„Nu a fost ușoară despărțirea de Darren, dar am avut șase ani grozavi împreună și va fi prietenul meu pentru totdeauna. Este o persoană grozavă și încă vorbim. Este plăcut să terminăm o relație în tenis în acest fel. Nu este ușor să nu-l mai am lângă mine, dar încă îl simt aproape”, a adăugat Simona.

Australian Open e următorul obiectiv al Simonei

Simona va mai disputa două turnee în acest an, la Moscova și Cluj-Napoca. Sunt turnee mici din circuitul WTA, însă următorul mare obiectiv al Simonei este Australian Open 2022.

La această competiție, Simona este considerată a cincea favorită, având cota 12.00. În fața Simonei se mai află doar Ashleigh Barty (cota 5.50), Emma Răducanu (cota 8.50), Naomi Osaka (cota 10.00) și Aryna Sabalenka (cota 10.00). Cotele sunt preluate din oferta operatorului 888sport, la care toate meciurile importante sunt disponibile și în secțiunea pariuri live.

Momentan nu a fost anunțată data la care va avea loc Australian Open 2022, dar este clar că acesta este un turneu de la care Simona Halep are și amintiri plăcute.

Cel mai bun rezultat aici l-a obținut în 2018, când a fost învinsă în finală de Caroline Wozniacki, la capătul unui meci epuizant, în urma căruia a ajuns și la spital din cauza dezhidratarii.

În 2020, Simona s-a oprit în sferturile de finală, fiind învinsă de Serena Williams. În perioada recentă, ea mai are și o semifinală disputată în 2020, pierdută după un meci strâns cu Garbine Muguruza.

Simona s-a oprit în turul 3 la Indian Wells

Revenită în circuit după o pauză de aproximativ o lună, Simona nu a reușit să aibă un turneu bun la Indian Wells, unde a fost învinsă în turul 3 de Aliaksandra Sasnovich.

Sportiva noastră a fost învinsă în două seturi, scor 5-7, 4-6, la capătul unui meci echilibrat.

La revenirea în țară, Simona a pus eliminarea rapidă pe seama problemelor medicale din ultima perioadă.

„Este greu după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente. E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine”, a afirmat Simona Halep, conform DigiSport.

Per total, 2021 a fost un an în care Simona Halep a fost afectată de accidentări și nu a putut juca la cel mai înalt nivel.

Tocmai din acest motiv, ea a obținut doar 17 victorii, cel mai mic număr din ultimii 11 ani. Nu i s-a mai întâmplat Simonei din 2010 să obțină atât de puține victorii.

Problemele Simonei au început după Australian Open, când s-a accidentat. A ratat turneele de la Doha și Dubai, iar apoi a revenit în circuit la Miami, în luna martie. S-a accidentat însă din nou și a revenit în aprilie, la Stuttgart. În luna mai s-a accidentat însă din nou la Roma, în timpul meciului cu Angelique Kerber.

Astfel, ea a stat departe de teren timp de trei luni, în care a ratat Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice.

A revenit pe teren în luna august, dar a avut rezultate slabe la Montreal și Cincinnati. Apoi, la US Open, Simona a fost învinsă în optimi de Elina Svitolina. Ulterior s-a despărțit de Darren Cahill, dar primul turneu cu noua echipă, de la Indian Wells, nu a fost însă pe măsura așteptărilor pe care sportiva noastră le are.