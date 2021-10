IGSU, E.ON și Delgaz Grid lansează campania „Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău!“

Share



Situațiile în care părinții își lasă copiii în casă singuri ori nesupravegheați, crezând că în scurtul timp în care sunt ocupați în casă sau în curte cu diverse activități copiilor nu li se poate întâmpla nimic rău, continuă să fie numeroase. Cei mici sunt curioși și se pot juca cu prizele sau cu focul și atunci este suficient un moment de neatenție ca să se producă un incident care poate avea urmări grave. Nu puțini sunt copiii care au fost victime ale incendiilor produse în locuințe, iar unii dintre ei nu au mai putut fi salvați.

Numai în primele opt luni ale acestui an, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 16 copii au fost răniți în astfel de incidente și mai bine de o treime dintre aceștia au fost victime ale incendiilor generate de cauze de natură electrică, în special de improvizații la instalațiile electrice. Din păcate, doi micuți și-au găsit sfârșitul în incendii, în aceeași perioadă. Unul dintre ei a murit fiindcă era singur în casă în timpul producerii incendiului de la soba defectă care încălzea locuința. Din anul 2013 până la finele lunii august a.c, circa 400 de copii au fost victime ale incendiilor la locuinţe și, din nefericire, peste 100 dintre aceştia şi-au pierdut viaţa.

Aceste drame nu pot trece neobservate și de aceea este necesară conștientizarea continuă, prin campanii dedicate de informare, asupra riscurilor care decurg din nerespectarea unor reguli minime de siguranță la domiciliu, pentru ca niciun copil să nu mai fie victima neglijenței. De aceea, IGSU, E.ON și Delgaz Grid derulează campania națională “Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău”, care își propune să scoată în prim-plan responsabilitatea adulților în ceea ce privește prevenția și respectarea măsurilor de siguranță în locuințe.

Mesajele campaniei sunt difuzate în această perioadă la nivel național prin intermediul unor spoturi care rulează pe posturile TV și în mediul online și care aduc în prim-plan reprezentanți de seamă ai unor categorii profesionale care se bucură de credibilitate și respect din partea populației: pompieri, profesori, medici sau preot (Spot 1, Spot 2, Spot 3, Spot 4). Fiecare personaj trage un semnal de alarmă în rândul celor care sunt responsabili de siguranța copiilor, fie ei bunici, părinți sau aparținători.

Supravegherea micuților, pregătirea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire, curățarea coșurilor de fum, obligatoriu înainte de venirea sezonului rece (numai cu personal autorizat), verificarea instalațiilor, repararea defecțiunilor de către specialiști sunt câteva dintre regulile principale care trebuie respectate, astfel încât copiii și ceilalți membri ai familiei să fie în siguranță.

Potrivit unui sondaj realizat de IRES pentru IGSU, unul din patru români recunoaște că își lasă copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați în locuință. De asemenea, 64% dintre cei chestionați consideră că supravegherea permanentă a copiilor este cel mai important lucru pentru asigurarea securității micuților în casă sau gospodărie.

Despre parteneriatul dintre E.ON, Delgaz Grid și IGSU

Încheiat în luna septembrie 2012, parteneriatul „Împreună pentru Siguranţă ” a constat în derularea, la nivel naţional, a mai multor campanii comune de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a surselor de energie, fie că vorbim de electricitate sau de gaze naturale.

Astfel, în ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” (lansată în septembrie 2012), destinată conştientizării pericolelor la care sunt expuşi copiii lăsaţi singuri sau nesupravegheaţi în casă, urmată de “R.I.S.C.- Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale!” (lansată în noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranţa NU e un joc de noroc!” (decembrie 2013). Acestea şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe în timp comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România s-a alăturat campaniei „Nu tremur la cutremur”, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne şi derulată la nivel naţional prin IGSU.

Începând cu anul 2016, pornind de la preocuparea reducerii numărul de victime şi a pagubelor materiale, cele două părţi au iniţiat și derulat, sub egida R.I.S.C., campania de informare preventivă a populaţiei cu sloganul „Mai bine previi, decât să nu fii!”, pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în vederea montării detectoarelor de incendiu în locuinţa proprie.

La acţiunile desfăşurate sub egida parteneriatului au participat, în toţi aceşti ani, peste 6 milioane de oameni, jumătate dintre aceştia fiind copii.

România Sigură este un alt proiect demarat în cadrul parteneriatului care urmărește transmiterea mesajelor de siguranță folosind rețelele sociale. Astfel, prin intermediul conturilor de Facebook, Instagram și a canalului de Youtube România Sigură, derulăm constant campanii de informare despre prevenirea riscurilor la care ne expunem în fiecare zi dacă nu folosim adecvat instalațiile electrice sau de gaze naturale. Anul acesta am demarat o campanie de siguranță estivală, cu ajutorul unor influenceri, am continuat lecțiile de siguranță realizate pentru copii și de curând am lansat o serie de podcasturi #SigurdeAscultat unde se dezbat pericolele la care se expun copiii și tinerii de astăzi și modul în care îi putem avea în siguranță.

Despre IGSU

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a fost înfiinţat în data de 15 decembrie 2004, prin fuziunea Comandamentului Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. Odată cu înființarea Departamentului pentru Situații de Urgență, instituția care coordonează serviciile de urgență din România, printre care și IGSU, misiunea prioritară a reprezentat-o consolidarea permanentă și continuă a sistemului integrat de urgență orientat negreșit în creșterea capacității de răspuns prin dotarea structurilor cu echipamente, pregătirea personalului și îndeosebi pregătirea populației. La nivel naţional, IGSU coordonează toate organizaţiile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă, în concordanţă cu principiile existente pe plan internaţional, specifice ONU, NATO, UE şi altor organisme la care România este parte/a aderat.

Despre E.ON România

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 16 ani. Companiile-fanion ale grupului sunt Delgaz Grid şi E.ON Energie România, acestea desfăşurând activităţi de distribuţie, respectiv de furnizare a energiei şi a soluţiilor energetice pentru 3,4 milioane de clienţi.

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de 23.300 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de 82.300 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 2,5 miliarde de euro.

(Comunicat de presă)