VIDEO: Femeile Mileniului III, în vizită la ”Casa bunicilor”

Un grup de doamne reprezentante al Asociației ”Femeia Mileniului III” din Târgu Mureș a vizitat vineri, 15 octombrie, ”Casa bunicilor” din Cristești, centru rezidențial pentru persoane vârstnice cu probleme cognitive. Vizita a fost efectuată pentru a marca Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural, iar cu această ocazie reprezentantele Asociației ”Femeia Mileniului III” au oferit pachete surpriză personalului care deservește ”Casa bunicilor”, dar și rezidenților.

Alături de femeile din mediul rural

Pachetele, care conțineau produse de igienă și de curățenie, o surpriză dulce și o garoafă roșie, simbolul vieții și bucuriei de a trăi, au fost oferite personal echipei coordonată de Adela Cerghizan, iar rezidenții au intrat în posesia pachetelor prin intermediul angajaților de la ”Casa bunicilor”.

”Am venit, noi, doamnele de la Asociația ”Femeia Mileniului III”, pentru a le felicita, astăzi fiind o zi specială pentru noi, este 15 octombrie, Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural, o zi care se sărbătorește deja din anul 1995, în urma unei propuneri făcută la Conferința ONU de la Beijing. Am rămas cu o impresie foarte bună în urma vizitei efectuate aici, este o casă de tip familial, ne amintește într-un fel de casa bunicilor. Am felicitat-o pe doamna Adela Cerghizan, administratorul acestui centru, asocația pe care o conduce se numește Beautful Life tocmai pentru că dorește să ofere o viață frumoasă celor în vârstă”, a declarat Agatha Bianca Bogdan, președintele Asociației ”Femeia Mileniului III”.

La vizită a participat și Afrodita Roman, fondatoarea Asociației ”Femeia Mileniului III” și în prezent președintele pentru Zona Europa al Associated Country Women of the World, organizație care la nivel mondial are peste 9 milioane de membri din 82 de țări.

”Noi, ca organizație, facem parte dintr-o foarte mare organizație internațională, care se numește Associated Country Women of the World, care are sediul la Londra și este cea mai mare organizație pentru femeile din mediul rural. Este și motivul pentru care ne aflăm aici, la Cristești, unde se găsește casa rezidențială ”Casa bunicilor”, situată în mediul rural, unde sunt internate persoane cu nevoi speciale”, a afirmat Afrodita Roman.

Totodată, președintele pentru Zona Europa al Associated Country Women of the World a explicat că vizita la ”Casa bunicilor” din Cristești își propune să marcheze Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural (15 octombrie), dar și alte sărbători internaționale importante cum ar fi Ziua Internațională a Fetelor (11 octombrie), Ziua Internațională a Alimentației (16 octombrie) și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie).

”E un calup de patru zile care se sărbătoresc tocmai cu scopul conșientizării anumitor aspecte ale vieții, ale realității noastre de zi cu zi, iar această zi în mod special este sărbătorită și este de precizat faptul că practic 25% din populație este reprezentată de către femeile din mediul rural care au un rol atât de important în viața noastră, rol care nu întotdeauna este recunoscut, nu întotdeauna este apreciat, nu întotdeauna este cunoscut”, a subliniat Afrodita Roman.

Beatiful Life… pentru bunici

Activitatea centrului rezidențial pentru pacienți cu declin cognitiv ”Casa bunicilor” din Cristești este coordonată de Adela Cerghizan, președintele Asociației Beautiful Life din Cristești, care a transmis mulțumiri pentru vizita efectuată de către doamnele de la Asociației Femeia ”Mileniului III.”

”Ne bucură vizita doamnelor de la Asociația ”Femeia Mileniului III,” a fost o surpriză pentru mine că m-au abordat și au dorit să ne facă o vizită astăzi, de Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural. Toate provenim din mediul rural, și personalul angajat și o mare parte din beneficiari pacientele noastre. Suntem bucuroase, încântate, să sperăm că legătura cu dânsele va continua”, a declarat Adela Cerghizan.

Alex TOTH