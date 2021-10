Sesisezi un atac cibernetic? Sună la 1911

Share



Apar tot mai mulți atacatori care imită conturi OLX pentru a atrage clienții spre a-și introduce datele personale și bancare pe site-uri “fantomă”. Fenomenul se cheamă “phishing” și e cea mai frecventă fraudă din mediul online. Fii atent și citește articolele din Siguranța ta pe OLX.ro, înainte să publici un anunț. Atacatorii profită de vulnerabilitățile și neatenția utilizatorilor, speculând totodată și lipsa informării adecvate a acestora.

Securitatea cibernetică reprezintă o provocare specifică timpului prezent, în contextul în care, o bună parte din viața noastră s-a mutat online, în special urmare a pandemiei. “Am vrut să vând un produs pe OLX, am intrat pe site să public anunțul și am fost contactat pe WhatsApp de un număr, profilul era însoțit de o poză cu o femeie. Mi-a spus că vrea produsul și îl plătește și că îmi trimite un link, de unde pot lua banii. Vreau să vă spun că absolut întreaga pagină era falsificată, parcă era dublată. Pagina are și un Serviciu de Asistență, ei bine, și acolo când am scris, am scris tot hoțului”, ne-a povestit o victimă.

Sună la 1911 și cere ajutor

La numărul unic 1911, persoanele fizice, juridice şi instituţiile publice din România pot raporta incidentele de securitate cibernetică constatate sau cele suspecte. Specialiștii din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică îți vor oferi sprijin, în timp real, pentru a evita căderea în capcanele infractorilor cibernetici.

Trebuie să fim conștienți de faptul că, pentru infractori, internetul nu reprezintă decât un spațiu nou, unde să-și pună în practică scenariile infracționale, în mod evident pentru a-și crește profiturile ilicite.

Cum procedează?

Natalia Dulău, sociolog, subcomisar de poliție, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Mureș, ne prezintă o metodă de fraudă –phishing-ul, prin care se încearcă obținerea ilegală de date personale de identificare și autentificare sau accesare a unor website-uri.

Atacatorii îți trimit un email, prin care te induc în eroare, pentru a-ți divulga date personale, de tipul CNP, numere de card, coduri pin, date pe care le folosesc ulterior pentru sustragerea de bani.

Mesajele par foarte credibile și par a veni din partea unor companii foarte cunoscute, spre exemplu – de telefonie, instituții bancare, magazine.

Momeala aruncată poate fi un câștig nesperat, defecțiuni sau erori tehnice ce pot fi remediate prin reintroducerea datelor personale. Odată înghițită momeala, te poți trezi cu conturile goale.

La ce să fii atent

Pași de urmat pentru o navigare în siguranță pe internet:

• Fii foarte atent la mesajele care solicită trimiterea de date personale!

• Ține minte: nici o bancă, nici un magazine, nici o companie nu solicită prin email astfel de date!

• Verifică de două ori înainte de a da click pe link-uri sau a deschide atașamente!

• Fii atent la orice pare a fi neobișnuit!

• Ține minte: detaliile cardului nu se folosesc niciodată, atunci când primim bani! Pentru a primi bani e nevoie doar de contul bancar!

Ce trebuie să știi?

Internetul este un spațiu public. Identitatea construită online, poate fi total diferită de adevărata identitate. Intențiile afișate online, pot fi total diferite de cele adevărate. Există un număr unic de semnalare a incidentelor de securitate cibernetică: 1911, specialiștii din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică îți vor oferi sprijin, în timp real, pentru a evita căderea în capcanele/plasele infractorilor cibernetici!

Accesează sigurantaonline.ro, platformă lansată de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor, poți afla multe lucruri utile despre o navigare sigură, și chiar îți poți măsura nivelul de educație cibernetică.

Amalia VASILESCU