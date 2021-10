INTERVIU. Portofoliu amplu de proiecte, pentru comunitatea din Acățari

Share



Primar al comunei Acățari din anul 2000, Osváth Csaba (UDMR) continuă, alături de echipa sa de la Primăria locală, să se preocupe de bunul mers al comunității. La aproximativ un an de la depunerea jurământului pentru cel de-al șaselea mandat de primar al comunei Acățari, Osváth Csaba povestește, într-un moment de bilanț sub forma unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, care sunt principalele proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea celor nouă sate aparținătoare: Acățari, Corbești, Găiești, Gruișor, Murgești, Roteni, Stejeriș, Suceica și Vălenii.

Reporter: Având în vedere că se împlinește un an de la depunerea jurământului de primar, în 2020, vă rog să faceți un bilanț al anului care s-a împlinit.

Osváth Csaba, primarul comunei Acățari: Într-adevăr, s-a împlinit un an de la depunerea jurământului, cu precizarea că sunt primar de mai mult de 20 de ani. Lucrez în continuare cu drag și cu mult folos pentru comunitate, pentru cetățeni. Lucrez alături de echipa mea, alcătuită în general din persoane tinere, toți profesioniști, ne zbatem tot timpul pentru ca orice oportunitate de proiect să fie fructificată. Ne zbatem să fim întotdeauna printre primii din județ. Au fost cazuri, de-a lungul anilor, când am fost și primii din țară. A fost o perioadă când s-au alocat bani pentru infrastructură, iar noi am depus de exemplu un proiect pentru poduri și podețe. Comuna noastră a proiectat, a realizat și a recepționat poduri și podulețe cu o finanțare de un milion de euro. Am fost și felicitați de domnul prim ministru de la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu. Revenind la prezent, am reușit să predăm pentru școală, pentru comunitate, o grădiniță cu program prelungit și o școală cu clasele I-IV care s-a construit în Acățari. Valoarea investiției este de 3.039.000 de lei. Am început proiectul în 2018 și l-am terminat în 6 septembrie 2021, înainte de debutul școlii. Am convenit cu consilierii locali ca la fiecare cinci ani, din bugetul local să facem ceva deosebit în fiecare sat. Am dat drumul la un proiect care deja este în construcție, se numește ”Centru cultural multifuncțional în localitatea Găiești”. Valoarea contractului este de 2.525.000 de lei. Este o clădire multifuncțională în care va fi școală, grădiniță și cămin cultural. Proiectul ne va ajuta să realizăm economii în ceea ce privește cheltuielile de funcționare. Tot în 2021, pe baza unei hotărâri de Consiliu Local facem un sistem de monitorizare stradală. Avem nouă sate, iar în fiecare sat în parte instalăm camere video. La final, în acățari vor fi în total 120 de camere de supraveghere. Avem camere video în zona unor parcări, instituții, la sala de sport, la școli, la terenurile de joacă, la intrările în comună. Toate datele vor fi păstrate pe un suport specific, la Poliția Locală.

Rep.: Dacă știu bine, Consiliul Local Acățari a aprobat această achiziție în luna august 2021.

O.C.: Da, dar achiziția era cuprinsă pe lista de achiziții întocmită la începutul anului 2021.

Rep.: Ce valoare are investiția?

O.C.: 140.000 de lei. Consider că investiția se încadrează în ceea ce numim dezvoltare. Avem în comună drumuri naționale, județene și comunale și două treceri de pietoni care e bine să fie monitorizate video. În Europa asemenea obiective de monitorizare există și la nivelul satelor și vorbim de fapt despre o normalitate. Cetățenii trebuie să se obișnuiască cu ideea că monitorizarea nu e ceva rău ci, dimpotrivă, ceva util pentru menținerea ordinii și a disciplinei publică, plus a siguranței personale.

Excedent bugetar de peste 2 milioane de lei

Rep.: Ce alte investiții s-au făcut în anul care a trecut?

O.C.: Avem Castelul Toldalagi care este dat în concesiune, din 2013. Din când în când mai organizăm diverse întâlniri acolo. Astfel, periodic e nevoie de diverse reparații. Nu restaurări, care au altfel de regim, dar facem întreținere și reparații, iar în anul 2021 avem cuprinsă acolo suma de 545.000 de lei. Deocamdată banii nu s-au cheltuit, dar intenționăm să modernizăm instalația electrică și să sistematizăm alimentarea cu gaz metan a castelului. Tot în anul acesta am lucrat la Dispensarul uman, chiar și în prezent se continuă lucrările acolo. Avem cabinete medicale, cu medici de familie, la subsol avem o farmacie și alături de farmacie am modernizat patru săli care au fost date deja în chirie. Urmează să se deschidă trei-patru cabinete medicale de fizioterapie, laborator și altele.

Rep.: Chiar este în prezent o procedură de concesionare…

O.C.: Da. Momentan lucrăm la exterior, să aducem și fațada la cerințele necesare. Acoperișul a fost reparat, iar acum se lucrează la structura exterioară.

Rep.: Ce ne puteți spune în privința infrastructurii rutiere?

O.C.: Aproape în fiecare an includem, tot din bugetul local, sume de bani pentru lucrări de reparații stradale. Anul acesta avem o stradă din Acățari, o stradă din Roteni și un drum comunal, DC 41, Murgești – Roteni, care va fi plombat. Dacă bugetul va permite, atunci e posibil să extindem aceste lucrări. În decursul zilelor următoare voi face o analiză amănunțită a bugetului și vom lua o decizie.

Rep.: Intenționați să depuneți proiecte pentru Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”?

O.C.: Da. Fără proiecte nu ne dezvoltăm. Suntem o comună cu potențial economic, dar de exemplu la canalizare și la introducerea apei potabile fără susținere financiară guvernamentală sau europeană nu se poate.

Rep.: Apropo de buget, la finalul trimestrului 2 al acestui an ați raportat un excedent bugetar de peste 2 milioane de lei. Cum explicați acest excedent?

O.C.: Da, așa e. Este o vorbă: uită-te peste poarta proprietarului și îți dai seama cum se gospodărește. Excedentul la care vă referiți conform legislației trebuie și să fie realizat ca să fie mai mult venit decât cât ai cheltuit în anul anterior. Avem firme, avem un birou de taxe și impozite bine pus la punct, cu o bună colaborare cu contribuabilii și cu agenții economici și încercăm să adunăm impozitele cât se poate de eficient. Ne descurcăm, fără să umblăm la majorarea impozitelor și taxelor locale. Includem în plus la impozit, de la an la an, doar rata inflației.

Rep.: Ce proiecte aveți depuse la data curentă?

O.C.: S-a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, un proiect mare pentru canalizare menajeră, cu stație de epurare în comuna Acățari, etapa 1. Proiectul cuprinde canalizarea în localitățile Acățari, Murgești și Roteni, cu o stație de epurare în localitatea Acățari. Valoarea investiției este de 39.984.000 de lei. Sperăm să avem succes în privința finanțării și apoi a execuției.

Provocarea proiectelor ”Anghel Saligny”

Rep.: Să revenim la proiectele ”Anghel Saligny”…

O.C.: Cinci echipe de proiectanți, de topografi, de colaboratori și de asistenți lucrează la proiectele care urmează să fie depuse la Programul ”Anghel Saligny”. N-aș spune mai multe, dar țin să completez că dezbatem ideea că satele care nu sunt incluse la Compania Națională de Investiții să fie incluse în proiecte pentru Programul ”Anghel Saligny”.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți în portofoliul comunei Acățari?

O.C.: Este vorba de creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Primară Văleni. Este depus un proiect la Fondul Național de Mediu în valoare de 2.882.000 de lei. E vorba de un program verde, cu izolare, uși noi, moderne, geamuri termopane. Alt proiect de-al nostru presupune reabilitarea și extinderea Centrului socio-cultural multifuncțional și amenajare de parc în localitatea Acățari. Proiectul este depus la Compania Națională de Investiții și are o valoare de 5.685.000 de lei. Atât Primăria și Consiliul Local al comunei Acățari au făcut demersuri repetate pentru construirea unui sens giratoriu adecvat în centrul comunei. Am propus demolarea unui imobil în care funcționa un cămin cultural, ca să fie spațiu suficient pentru un sens giratoriu, plus o bandă de accelerare, de ieșire din intersecție. Am ajuns cu proiectul până la Ministerul Finanțelor, restul avizelor le-am primit pe toate. Acolo ”s-a tăiat filmul”. La Guvernul Cioloș. Nefăcându-se nimic, am zis că nu mai putem sta, trebuie să reabilităm acest căminul cultural, unde includem și altele. Proiectul se numește ”Extindere centru socio-cultural”. Va fi cu etaj, cu cabinete medicale și cu apartamente pentru eventualii vizitatori. Avem 11 comune înfrățite cu comuna Acățari, iar dacă vor veni delegații, vom aveam unde să îi cazăm. Mai avem un proiect, ”Asigurarea infrastructurii la nivelul Școlii Gimnaziale Acățari pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-CoV-2.” Proiectul a fost depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Competitivitate, iar prin proiect se dorește achiziționarea de calculatoare, laptopuri, tablete și alte bunuri IT. Școala este foarte bine organizată, dar în cazul trecerii la cursuri online nu toți copii au acasă dotările existente în școală. Proiectul are o valoare de 830.000 de lei. Astea sunt proiectele pe care le avem azi, dar în maxim 40 de zile, la începutul lunii noiembrie avem termen limită pentru depunerea proiectelor pentru Programul ”Anghel Saligny”. Lucrăm cu firme și colaboratori de specialitate și ne pregătim să depunem cât mai multe proiecte, cu speranța că majoritatea lor vor fi finanțate.

