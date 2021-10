Educația juridică, materie de studiu obligatorie în școli

Share



În cursul acestei săptămâni, Senatul României a votat, în calitate de cameră decizională, legea privind introducerea educației antreprenoriale, financiare și juridice ca materii de studiu obligatorii, începând cu anul școlar viitor.

Propunerea legislativă, depusă la începutul anului în Parlament, a vizat modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. Inițial, proiectul de lege propunea doar introducerea educației antreprenoriale și financiare, iar Camera Deputaților l-a adoptat în această formă la 7 septembrie 2021. În Comisia pentru învățământ, tineret și sport de la Senat s-a introdus un amendament cu privire la educația juridică.

Printre cei care au Salutat votul din Senat se numără și reprezentanții Asociației VeDem Just. Înființată în 2015, asociația are ca principală misiune educația juridică pentru elevi și tineri.

„VeDem Just, promotor al educației juridice în școlile din România și din Republica Moldova, salută introducerea acestei materii în trunchiul comun. Organizația subliniază că, grație eforturilor sale de peste cinci ani, educația juridică se studiază în prezent ca opțional în curriculum la decizia școlii de către 6.900 de elevi din 122 unități școlare, situate în 33 de județe și este predată de către 138 de profesori instruiți de asociație. Scopul acestei materii este responsabilizarea tinerilor, înțelegerea și apărarea concretă a drepturilor, diminuarea delincvenței juvenile, scăderea numărului de victime minori, creșterea gradului de înțelegere și acceptare a actelor normative, respectarea autorității statului, apropierea justiției de cetățean. Asociația propune Ministerului Educației să accepte oferta de parteneriat pentru alcătuirea programei de educație juridică în vederea implementării sale în toată țara, începând cu următorul an școlar și pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice mai multe resurse ce pot fi utlizate cu succes la ore: ghidul Elevul și Legea, inclusiv în limba semnelor române, care este tradus în mai multe limbi străine și este acceptat ca resursă internațională de către UNODC, aplicația pentru mobil Lege-n-Dar, secțiunea tur virtual în tribunal, procese simulate cu actori minori”, precizează Lucian Checheriță, Președintele Asociației VeDem Just.

Printre cei care au Salutat votul din Senat s-a numărat și dr. Cristi Danileț, unul din fondatorii VeDem Just.

„Dragi prieteni, trăiesc o emoție mare de tot! Parlamentul a votat ca educația juridică să devină materie în învățământul preuniversitar, care să fie studiată în toate școlile din România începând cu anul școlar viitor.E un moment istoric, care a pornit de la o idee acum câțiva ani și apoi s-a transformat într-un uriaș program național. Colegilor din VeDemJust, organizație prin care am promovat acest proiect în sute de școli, pentru zeci de mii de elevi, sub egida căruia am tipărit manualul de educație juridică „Elevul și Legea”, mulțumiri! Politicienilor care au înțeles importanța acestei materii, mulțumiri!Voi, prietenilor de pe FB care ne-ați susținut proiectul de-a lungul anilor, mulțumiri!”, a fost mesajul postat pwe Facebook de Cristi Danileț.

„Ne bucurăm că s-a făcut primul pas”

Acesta a fost felicitat de beneficiarii acestei legi, printre aceștia numărându-se și Najjar Amira din cadrul Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin, vicepreședintele Colegiului Județean al Elevilor Mureș.

„Eșec după eșec, în sfârșit urmat de un câștig pentru sistemul educațional din România! Totuși, dacă cursurile se vor desfășura la fel ca orele de educație civică, eforturile depuse în implementare au fost degeaba. Altfel, să ne bucurăm că s-a făcut primul pas către obținerea unui sistem educațional “pliat pe nevoile și dorințelor elevilor”.Felicitări, Cristi Danileț!”, a precizat Najjar Amira.

(Redacția)