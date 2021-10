Cele mai accesibile jocuri de păcănele online pentru începători

Share



Înainte de a afla mai multe informații, nu uita să joci responsabil și să ai grijă ca mereu să te încadrezi în bugetul tău pentru a nu ajunge în situații extrem de neplăcute.



Marele avantaj al jocurilor de păcănele online, precum cele de la SportingBet.ro, față de cele din cazinourile stradale este că aici o există o varietate mult mai mare. Drept urmare, jucătorii au o plajă de o mărime considerabilă din care pot alege. Cu toate acestea, pentru cei aflați la început de drum misiunea nu este atât de ușoară pe cât pare astfel că ar fi bine să fii documentat înainte să iei orice astfel de decizie.

Jocurile de păcănele online recomandate celor aflați la început de drum

Book of Ra Deluxe

Book of Ra Deluxe vine cu o elegantă temă a Egiptului antic și are la dispoziția sa simboluri specifice. De asemenea, vei beneficia de o rundă bonus care vine la rândul ei cu rotiri gratuite. Book of Ra reprezintă cele două simboluri ale jocului, Scatter și Wild. Free Spins o poți declanșa dacă vei reuni măcar trei simboluri Scatter oriunde pe role. Astfel, vei fi recompensat cu un simbol Expanding Wild și 10 rotiri gratuite.

Sizzling Hot Deluxe

O altă variantă excelentă este cea a jocului Sizzling Hot Deluxe. Acesta este unul dintre cele mai iubite de jucători la nivel mondial și este recomandat atât pentru cei aflați la început de drum dar și pentru cei mai avansați. Jocul are o structură arhicunoscută de cinci role, trei rânduri și nouă linii de plată. De asemenea, îți va fi foarte ușor să te joci datorită grficei simple și a simbolurilor cu fructe. Nu uita că cei mai valoroși sunt strugurii alături de pepenele verde. Simbolul Scatter (o stea aurie) va aduce câștiguri semnificative. Îți vor fi suficiente trei simboluri Scatter oriunde pe role.

Starbust

În ultimii ani, Starbust a devenit din ce în ce mai popular la nivel global. El a reușit să atragă din ce în ce mai mulți jucători, mai ales pe cei care abia au intrat în lumea păcănelelor online cu un design clar și care poate fi înțeles de toată lumea indiferent de experiența avută în trecut. Nu strică nici faptul că are drept simboluri niște diamante care ar lua ochii oricui. Rețeta aici este destul de simplă: trebuie să ajungi la o linie care să fie formată doar din același simbol repetat. Totul este simplu și clar, design-ul este pentru toată lumea iar ce trebuie să faci pentru victorie nici că putea să fie mai elocvent. Nu este de mirare că Starbust a crescut extrem de rapid în popularitate.

Așadar atunci când vine vorba de păcănele online, înainte să începi să te distrezi, este bine să faci o alegere înțeleaptă privind jocurile cu care să îți faci debutul în această lume. Câtă vreme vei juca responsabil și o vei face constant, vei deveni din ce în ce mai bun și totul va părea din ce în ce mai simplu.

sursă foto: unsplash.com