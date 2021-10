Limba chineză, punte de legătură între „Lucian Blaga” și Institutul Confucius

Share



Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin anunța în primăvara acestui an intenția de a organiza în premieră pentru județul Mureș un curs de limba chineză, prin vocea profesoarei Reichenberg Iringὁ. De la vorbă la faptă nu au fost nevoie decât de câteva luni, fapt pentru care miercuri, 20 octombrie, acest curs gratuit de limba chineză din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin a debutat oficial, moment marcat printr-un moment festiv online la care au participat printre alții, Li Zhengbo, din cadrul Amabasadei Chinei din România, Feng Shaozhong, Nicolae Șera, Smaranda Moldovan din cadrul conducerii Institutului Confucius din Cluj Napoca, alături de prof. dr. Adriana Loredana Dan, inscpector școlar limbi moderne în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Anca Turc, inspector şcolar pentru învățământ profesional şi tehnic, IȘJ Mureș, prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin și Najjar Amira, vipreședintele Consiliului Județean al Elevilor.

„Primăvara acestui an ne-a adus o nouă provocare în cadrul școlii noastre, aceea de a preda ore de limba chineză la liceul nostru. Așa se face că am luat legătura cu Ambasada Chinei din România. A fost o bucurie imensă să vedem o deschidere a Amabasadei Chinei vizavi de ideea noastră. De asemenea, profesionalismul, punctualitatea și dăruința echipei Confucius de la Cluj Napoca ne-a confirmat faptul că decizia noastră a fost una bună, aceea de a alege limba chineză, fapt pentru care le mulțumim. Iată-ne la deschiderea oficială a cursului de limba chineză în cadrul căruia peste 70 de elevi ai Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” au decis să se înscrie, având astfel posibilitatea ca la finalul acestuia să obțină certificatul HSK -începători, (certificat internațional de competență lingvistică). Doresc să mulțumesc tuturor persoanenlor care au contribuit la realizarea acestui proiect, directorii instituției noastre, prof. Andreea Dumitrache și prof. Nagy Imre Laszlo pentru deschiderea de care au dat dovadă față de acest proiect. De asemenea, mulțumesc colegilor pentru susținerea și ajutorul în realizarea ideii acestui proiect, precum și fostei conduceri a școlii, prof. Costel Ababei și prof. Szilagy Lucian pentru aportul adus în demararea proiectului. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc elevilor pentru faptul că sunt deschiși față de ceva nou”, a precizat prof. Reichenberg Iringὁ, coordonatorul proiectului.

Implicarea directă a Institutului Confucius

Un rol important în derularea cursului de limba chineză îi revine Institutului Confucius din cadrul Universităii ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, partener în cadrul proiectului inițiat de Liceul ”Lucian Blaga”.

„Institutul Confucius a fost înființat la Cluj în anul 2009 și are cinci centre de predare, în Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Arad, Maramureș și Bihor. Scopul Institului Confucius îl reprezintă promovarea culturii chineze prin organizarea de cursuri precum cele de limba chineză, caligrafie sau muzică. Mai mult, organizăm activități culturale precum școli de vară, seminarii, festivaluri, vizionări de filme, expoziții sau concursuri. În cei 12 ani de activitate, peste 12.000 de persoane au urmat cursurile noastre, peste 80.000 de persoane au luat parte la activitățile culturale organizate, iar peste 500 de persoane au vizitat China prin intermediul nostru. Institutul Confucius are încheiate parteneriate cu peste 40 de școli din șase județe din România. În județul Maramureș chiar am introdus în programa școlară limba chineză, ca limba a doua de studiu. Deschidem așadar în mod oficial cursul de limba chineză de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin organizat de către Institutul Confucius. Sunt primele cursuri organizate la Reghin, și ceea ce ne bucură, este numărul mare de elevi care și-au arătat interesul în ce privește studierea limbii chineze. Din cauza pandemiei, aceste cursuri vor avea loc online. Avem speranța că situația ne va permite cât mai curând să putem deplasa profesori chinezi la Reghin pentru aceste cursuri. Doresc să mulțumesc profesoarei Reichenberg Iringὁ pentru interesul acordat acestui proiect. Am încrederea că această cooperare între Institutul Confucius și Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” va fi una fructuasă, în beneficiul tuturor”, a precizat Feng Shaozhong, directorul chinez al Institutului Confucius din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.

La rândul său, Nicolae Șera, directorul roman al Institutului Confucius din Cluj Napoca a subliniat beneficiile studierii limbii chineze.

„De 10 ani de când activez în cadrul Institutului Confucius, în viața mea s-a deschis un nou capitol. Sunt convins că și în viețile voastre va fi la fel. Mă refer aici în primul rând la elevii dar nu numai, la unitățile de învățământ în general și la inspectoratele școlare în particular. Spun asta pentru că, în cele cinci extensii pe care le avem, la care se adaugă și cea din cadrul Universității Babeș-Bolyai, activitatea se desfășoară pe două paliere, în liceele și școlile din municipiu, precum și în cadrul Secției de Limbi Asiatice în cadrul Filologiei din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”. De cel puțin nouă ani există absolvenți de limba chineză la nivel de facultate. Același lucru s-a întâmplat și în municipiul Arad unde Filologia universității locale ne-a solicitat sprijinul pe care l-am oferit necondiționat. Spun toate acestea deoarece în toate activitățile pe care le facem, avem parte de un sprijin constant din partea părții chineze, și aici mă refer la Hanban, sediul general al institutelor Confucius care este în Beijing dar și din partea Ambasadei Chinei din România cu care avem o colaborare permanentă. Studierea limbii chineze nu este un lucru ușor, dar nici ceva imposibil. Absolvenții noștri, în special cei de facultate, dovedesc acest lucru. Avem o serie destul de lungă de studenți care, odată cu terminarea studiilor universitare au obținut posturi interesante în China sau în alte părți ale lumii. Tot prin intermediul limbii chineze, cei care vor păși pe acest drum, unul destul de anevios la început, dar unul foarte „challenging”, pe baza unei munci asidue, cu siguranță se poate obține o diploma internațională, echivalentul atestatului Cambridge sau Delf”, a precizat Nicolae Șera.

Salutul reprezentanților IȘJ Mureș

Noua piatră de temelie în ce privește studiul limbii chineze în județul Mureș a fost salutată și de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, respectiv a inspectorilor Adriana Loredana Dan și Anca Turc.

„Municipiul Reghin ne-a oferit de-a lungul timpului numeroase bucurii în multe domenii. Acest eveniment îmbrățișează intenția Inspectoratului Școlar Județean Mureș, departamentul Limbi Moderne, de a introduce limba chineză la nivelul județului Mureș, în condițiile în care limba chineză și limba rusă sunt cele care lipsesc din paleta specifică a capitalei București. Nu neapărat ne dorim să ajungem la un astfel de target, dar cred că este principiul pe care trebuie să-l urmăm, și anume să oferim o ofertă diversificată elevilor noștri. Ziua de astăzi îmi provoacă o bucurie care vine să completeze parteneriatul care-l avem cu Institutul Confucius din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Astfel îcei 72 de elevi participanți la acest curs de limba chineză vor fi colegi în ce privește studiul limbii chineze cu elevii Colegiului Național „Unirea” și Colegiul Național ”Al. Papiu Ilarian”. Trebuie să recunosc că această inițiativă crează un ecou de efect, în sensul în care cei de aici de la „Lucian Blaga” reușesc să deschidă o poartă a noutății, a modernului pentru elevii acestui liceu, pentru elevii noștri până la urmă. Acești elevi care au acceptat această provocare își asigură un drum nou, și vor avea un punct ce îi vor diferenția toată viața”, a precizat prof. dr. Adriana Loredana Dan, inspector școlar limbi moderne în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

„Consider că acest proiect inițiat de către colegii de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin prin care se dorește inițierea elevilor într-o limbă străină, respectiv limba chineză, reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevii reghineni. Doresc să-I felicit că au optat să studieze această limbă, dând astfel dovada că înțeleg faptul că pentru a fi competitivi pe piața muncii mondiale au nevoie să-și formeze atât competențe profesionale cât și lingvistice, deschizându-și astfel orizontul pentru orientarea profesională mult mai mare. Piața muncii din zona Asiei este în creștere și care atrage tineri din întreaga lume. Dacă școala românească le oferă o astfel de oportunitate putem spune că ne aducem și noi contribuția în formarea lor, astfel încât adaptarea să le fie cât mai accesibilă. Este de lăudat această inițiativă de colaborare a profesorilor din România cu profesori din China și alte instituții. Vă felicit pe toți pentru acest proiect care ajunge în sfârșit să se implementeze”, a declarat prof. Anca Turc, inspector şcolar pentru învățământ profesional şi tehnic, IȘJ Mureș.

Dar incredibil

Nu în ultimul rând trebuie menționat aportul gazdelor, respective Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” aflat la o nouă premieră menită să dezvolte orizontul de cunoaștere al alevilor.

Unul din cel mai importante aspect în ce privește experiența umană este capacitatea noastră de a comunica unul cu celălalt. A fi capabil de a comunica cu cineva într-o limbă dificilă consider că este un dar incredibil. De aceea salutăm, această oportunitate ivită, de studiere a limbii chineze și urăm succes tuturor celor implicați”, a spus prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Vocea elevilor școlii a fost auzită prin intermediul elevei Najjar Amira, președintele Consiliului Elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și vicepreședinte al acestui for la nivel județean.

„Doresc să mulțumesc în numele colegilor mei penttu oportunitatea care ni se oferă prin acest curs de limba chineză. Pornind de la premiza că elevii reprezintă centrul sistemului educational, mai ales acum în acest context al pandemiei, oferirea beneficiarilor primari posibilitatea aprofundării unei noi culturi, respectiv cea chineză, duce către un sistem de educație rezilient, orientat spre viitor. Cu toții suntem conștienți că pandemia a afectat profund educația, a agravat și inechitățile sociale existente în regiune, astfel că școlile nu ar trebui să fie doar un loc pentru educația academică ci și un loc pentru învățarea abilităților sociale și emoționale. Introducerea unui nou curriculum duce la dezvoltarea unor mijloace de exprimare pentru elevi cu efecte pozitive asupra stăpânirii vocabularului, care pentru noi, Consiliul Elevilor, reprezintă un aspect foarte important, cât și pe plan moral, dezvoltarea unui spirit de toleranță și deschidere, de a cărui importanță suntem conștienți noi elevii, în drumul pe care îl vom urma după terminarea liceului”, a precizat Najjar Amira.

