Certificatul verde, un moft…

Share



Din momentul în care s-a trecut pragul de 6 la mia de locuitori, localurile trebuie să solicite certificatul verde clienților care le trec pragul. Fie că e pe terasă sau în interior, doar cei vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 6 luni pot fi serviți. Din păcate pot spune că în majoritatea cazurilor nu se întâmplă asta. Să va dau un exemplu.

Am fost deunăzi, cu un coleg, la un restaurant nou înființat din centrul municipiului. Unul gen cantina cu împinge tava. Măncare bună, miros frumos. De revenit.

O singură problemă. Nu au cerut certificatul verde așa cum prevede hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență Târgu Mureș din 11 octombrie care aplica HG 1090/2021.

Stăteam la masa și mă uitam la cei care intrau și comandau. Nimeni nu era verificat.

Când m-am dus și i-am întrebat de ce nu respecta regulile mi s-a răspuns că ei le respectă da nu am văzut eu. Adică m-au făcut mincinos. Le-am spus că pun în pericol atât clienții cât și personalul, că aș putea suna la poliție, să le închid afacerea, sau cel puțin să primească o amendă usturătoare. În momentul ăla s-a activat frica și scuzele. Că să nu fac, că o să rezolve, orice numai să nu aibă probleme.

Concluzii:

Eram 15 persoane în acel restaurant. Doar eu am ridicat problema. Înseamnă că celorlalți nu le pasă ori au un simț civic spre zero. Deși dau exemplul unui singur restaurant, din mai multe localuri în care am umblat, într-un singur loc mi-a cerut certificatul, Cafeneaua 112. Ne mirăm că sunt spitalele pline. Nimeni nu respectă nimic în țara asta. Doar forțați. Înțeleg și partea celor din horeca, încercați greu de pandemie. Oamenii își fac un calcul economic. 30% din populație are certificat verde, dacă solicităm asta excludem 70% dintre clienți. Și atunci le dă cu virgulă. Și riscă amenzi ca să fie profitabili. Însă pentru cei care respect regulile și își asumă pierderilenu e discriminare? Unde e corectitudinea?

Vă așteptați poate să zic de autorități. Că de ce nu îi prinde pă ăștia. Să le dea lor. Vă zic că cei mai buni agenți ai ordinii și respectării legii suntem noi. Noi dacă am mișca măcar un deget, ne-ar interesa comunitatea și nu doar interesul personal, ar dispărea astfel de practici. Poate am avea și o țară mai bună. Da să nu merg prea departe că dau în SF.

Sănătate și înțelepciune!