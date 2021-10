Congresul virtual SOROT, prezidat de Prof. Dr. TIBERIU BĂŢAGĂ!Predare de ştafetă!

Share



,,Ultima zi ca Președinte SOROT(Societatea română de ortopedie şi traumatologie). Au fost 2 ani în care cu ajutorul Bordului SOROT și al Echipei IT Consult ne-am adaptat la pandemie si am organizat platforma de conferințe și congres, noul site al societății și am organizat în premiera prima Conferință și primul Congres online care au avut o participare impresionantă. Acum la Congresul Virtual SOROT 2021-19-22 octombrie- am avut 4 zile pline de sesiuni naționale și internationale cu participarea a mai mult de 35 de speakeri de renume internaționali. Este despre chirurgie robotica noi metode transplant și reconstrucție osoasă, noi tehnici chirurgicale minim invazive, ortobiologie regenerativă, primul simpozion între societățile de profil din România și Ungaria și multe alte noutăți.

Sesiuni ESSKA, AAOS, EFORT, EUROPEAN TISSUE BANK, MOT, ATOM, SOTO, SRATS, SRCUC și o sesiune comună cu colegii neurochirurgie.

Invitați din SUA, FRANŢA, ELVEŢIA,GERMANIA, AUSTRIA, SPANIA, ITALIA, POLONIA, UNGARIA, MAREA BRITANIE, Comisia Europeană, Olanda, Republica Moldova.

A fost un privilegiu și onoare sa fiu Președintele SOROT.

Urez succes noului Președinte Dl Prof dr Cristian Ioan Stoica și noului Board SOROT.”

Prof dr Tiberiu Bataga

Președinte SOROT

2019-2021