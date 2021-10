VIDEO: Farmecul muzicii pentru elevii reghineni, grație Asociației Our Lifetime

Share



Prezența Ansamblului PlaCello la Reghin în cadrul turneul național ”Uvertura din data de 20 octombrie 2021 la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” a fost una mai mult decât specială, atât pentru iubitorii muzicii, dar mai ales pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu”, fermecați de-a dreptul de recitalul susținut de Răzvan Suma, Ella Bokor, Cazacu Ștefan, Mircea Marian.

Prezența elevilor la întâlnirea cu muzica a fost posibilă grație implicării Asociației Our Lifetime condusă de Farcaș Mihai-Dan.

„Ce vă pot zice despre eveniment este că a fost în primul rând marcarea succesului de promovare al valorii lutierilor Reghineni, din partea Asociației Artiștilor Lutier din România, condusă de Claudiu Mare, în calitate de președinte al asociației. Alături de Sibiu, Bacău și București, artiștii membrii ai Ansamblului PlaCello, au acceptat invitația AALR de a trece și prin Reghin.Chiar și ținând cont de rata de infectare în creștere, prevăzând și depășirea pragului de 6 la mie, am considerat că este o oportunitate pentru cei mici să beneficieze de o experiență nouă și să le deschidă o nouă lume, cea a muzicii clasice. În limitele de locuri indicate de organizator, 35 de copilași ai claselor a IV-a A și C, s-au anunțat cu curaj și curiozitate a fi parte la spectacol, alături de minunatele învățătoare Sabina Farcaș și Teodora Oltean. Conform legislației în vigoare, sub 12 ani nu necesită prezentare certificat verde, dar cu acordul părinților acestora, toți au fost testați. Un gest de respect pentru toți participanții la eveniment”, a precizat Farcaș Mihai-Dan, președintele Asociației Our Lifetime.

Potrivit acestuia, proiectul Asociației Our Lifetime a setat ca obiectiv principal oferirea unui număr cât mai mare de copilași, o experiență selectă și inedită în întâlnirea lor cu muzica clasică, în limitele oferite de organizatori.

„Rezultatul acestei inițiative vă invit al deduce dumneavoastră, pentru că dincolo de disciplina și comportamentul exemplar din timpul spectacolului, copilașii au impresionat real pe artiștii ce au fost prezenți la eveniment. Mesajele sincere transmise de copilași, au creat nu doar o reacție și un mesaj de mulțumire al artiștilor din cadrul Ansamblului PlaCello, dar și un loc special al Orașului Viorilor, Municipiul Reghin, în inima acestora. Aceștia au prezentat și după spectacol, dar și în filmuleț, dorința și disponibilitatea de a vizita Reghin într-o variantă în care cei mici vor primi atenție dedicată și vor putea afla mai multe despre muzica clasică, despre instrumente, despre ei și viața unui artist.Vom fi prezenți și în viitor la astfel de evenimente și vom oferi sprijin pentru ca brandul ”Orașul Viorilor” să devină parte atât din cultura reghinenilor, dar și a României. Alături de comunitate, lutieri și artiștii ce utilizează instrumentele, sunt sigur că vom identifica oportunități de dezvoltare. Le mulțumim tuturor celor implicați și felicităm copilașii pentru exemplul oferit”, a precizat Farcaș Mihai-Dan.

„Aș revedea concertul de 5 quadrilioane de ori”

Reacția micilor melomani, elevii claselor a IV-a A și C din cadrul Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu” din Reghin este una mai mult decât grăitoare, mesaje exprimate imediat după terminarea concertului găzduit de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”.

„A fost un concert foarte interesant și a fost una dintre primele ori când am auzit muzică clasică. Dacă aș putea, aș revedea concertul de 5 quadrilioane de ori”

„Nu mi-am dat seama cât de minunată și cât de liniștitoare poate fi muzica clasică”

„Mie mi-a plăcut cel mai mult când s-a cântat Lacul Lebedelor! Aș vrea să mai merg la concert!”

„Mie mi-a plăcut cel mai mult cum au cântat oamenii la violoncel, ritmul muzicii, cum au cântat Lacul Lebedelor. Mi-au plăcut toate cântecele care le-au cântat”

„Mi-a plăcut foarte mult piesa Figaro pentru că e o piesă calmă. Piesele s-au cântat la violoncel”

„Eu am aflat că uvertura înseamnă secvențe scurte dintr-o piesă muzicală”

„Am mers pentru prima dată la un concert de muzică clasică și mi-a plăcut foarte mult!”

„Mie mi-a plăcut cum cânta fata la violoncel și aș vrea să mai merg încă o dată la un spectacol de muzică clasică”

„Mie mi-a plăcut foarte mult la concert când am auzit cum cântă oamenii de pe scenă cu violoncelul. A fost de-a dreptul minunat! Și mi-a plăcut cum au cântat uverturile. A fost un concert minunat”

„Mie mi-a plăcut faptul că piesele erau liniștite. Nu mă așteptam ca muzica clasică să fie atât de frumoasă”

„Mie mi-a plăcut foarte mult această experiență. La început a fost interesant apoi am început să mă plictisesc. Sper să repet această experiență”

„Eu am aflat că muzica clasică poate fi foarte interesantă și liniștitoare. Sper să mai merg la astfel de spectacole”

„Mi-a plăcut foarte mult piesa Lacul Lebedelor deoarece e o piesă calmă. Ascultând-o cu ochii închiși a fost de-a dreptul minunat!”

„Cel mai mult mi-a plăcut că cei care cântau simțeau muzica și se vedea că le place ce fac.”

„Mie mi-a plăcut cum cântau la violoncel. Uneori cântau toți în același timp. Și mai și era când cântau note diferite.”

„Mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit relaxată și liniștită. Am aflat că uvertura este o secvență dintr-o melodie.”

„Mi-a plăcut această experiență pentru că muzica a fost minunată”

„Pentru mine a fost primul concert la care am participat. M-am simțit extraordinar pentru că a fost muzică de calitate.”

„Mie mi-a plăcut această experiență pentru că muzica a fost foarte frumoasă și plăcută. Sper ca și alți copii să participe la asemenea evenimente!”

„Eu spun că a fost uimitor acest concert pentru că a fost o experiență nouă!”

”A fost o experiență nouă și frumoasă, iar concertul a fost plăcut și relaxant!”

„Pentru mine să merg la un concert de muzică clasică este o experiență unică. Părerea mea este că a fost foarte frumos și n-aș fi vrut să pierd așa ocazie.”

„Am fost pentru prima dată la un concert de muzică clasică. Și mi-au plăcut toate cântecele.”

(Redacția)