FOTO: Mustul și plăcinta cu dovleac, savurate la Muzeul ”Anton Badea”

Toamna reprezintă pentru Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin un bun prilej de a prezenta elevilor câteva din obiceiurile tradiționale ale acestui anotimp. Astfel, două clase din cadrul Școlii Gimnazile ”Alexandru Ceușianu” au participat în cursul zilei de joi, 21 octombrie la o activiiate specifică acestui anotim, prilej să guste din plin din beneficiile acestui anotimp. Îndrumați de gazdele muzeului, cei mici au au putut vedea pe viu cum ia naștere mustul, rod al muncii depuse chiar de ei prin culesul strugurilor. Pe lângă must, ceu mici au putut gusta din castanele prăjite precum și și plăcinta cu dovleac pregătită special pentru ei de rapsodul popular Mărioara Popovici.

„Zi de toamnă sau must, castane și dovleac! Așa s-a numit activitatea de joi, simplu și inspirat chiar de toamnă. Ne-am pregătit de cules, am stors strugurii și am băut must, ca munca să nu fie fără răsplată. Apoi am pregătit cuptorul pentru dovleci. Prăjitura cu dovleac, nu e complicată însă, un lucru cert ce însoțește o tradiție sau alta, e o anumită solemnitate, rigoare, care vine din experiență și dintr-un respect deosebit atât față de proces cât și față de rezultate, care ne-a însoțit de astă dată și pe noi. Și așa, lucrurile s-au legat ca un fir roșu, toamna ne-a mai arătat încă o dată cursul, drumul pe care îl avem de făcut, echilibrul. Mulțumim pe această cale Primăriei Municipiului Reghin și Consiliului Local pentru sprijin!”, a precizat Roxana man, managerul Muzeului Etnogtrafic ”Anton Badea” din Reghin.

