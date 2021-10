Moment special pentru cariera profesorului și doctorului Tiberiu Bățagă

Share



Prof. univ. dr. Tiberiu Băţagă, preşedintele Comitetului Director al Societăţii Române de Ortopedie şi Traumatologie (SOROT), a anunţat vineri, 22 octombrie, că la Congresul Virtual SOROT, eveniment încheiat în aceeași zi, au participat peste 35 de speakeri de renume internaţional.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă a precizat că aceasta a fost şi ultima sa zi ca preşedinte al SOROT.

”Au fost doi ani în care cu ajutorul Bordului SOROT şi al Echipei IT Consult ne-am adaptat la pandemie şi am organizat platforma de conferinţe şi congres, noul site al societăţii. Şi am organizat, în premieră, prima Conferinţă şi primul Congres online care au avut o participare impresionantă. Acum, la Congresul Virtual SOROT 2021 (19-22 octombrie) am avut patru zile pline de sesiuni naţionale şi internaţionale cu participarea a mai mult de 35 de speakeri de renume internațional”, a transmis prof. univ. dr. Tiberiu Băţagă, care a urat mult succes noului Board și noului președinte al SOROT, prof. dr. Cristian Ioan Stoica.



”Nu am abandonat niciodată setea de cunoaştere”

Totodată, reputatul medic și profesor mureșean a subliniat că ”deşi vremurile nu ne sunt favorabile, privim cu încredere către viitor şi sperăm ca în anii ce urmează să putem să reluam programul tradiţionalelor întruniri ale societăţii” cu scopul de a oferi membrilor SOROT ”informații actuale și de cea mai înaltă calitate.”

”Noi nu am abandonat niciodată setea de cunoaştere şi ne-am axat pe informaţie. În viitor ne dorim să oferim tuturor membrilor informaţii actuale şi de cea mai înaltă calitate. Pornind de la această pasiune, vrem să mergem şi mai departe, să oferim mai mult membrilor noştri, webinarii care să se axeze pe practică, sesiuni interactive şi nu doar atât, în perioada următoare dorim să lansăm SOROT Academy. Pornind de la un vis care acum devine realitate, cel mai amplu proiect al nostru, înfiinţarea unui program educaţional care să cuprindă sesiuni video, articole şi noutăţi din domeniu Ortopedie şi Traumatologie, toate într-un singur loc”, a arătat prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă.

Alex TOTH