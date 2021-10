VIDEO: ”Scapino”, spectacol la mall, între prieteni

Share



Spectacolul de teatru „Scapino”, în regia lui Cristian Bojan sau Kuki, cum îl cunosc prietenii, s-a bucurat de ultima reprezentație în aer liber, pe terasa acoperită de la Shopping City Mall. „Scapino” este o adaptare a piesei „Vicleniile lui Scapino” de Moliere, și a fost inclus în proiectul „Teatru în fața blocului” al Asociației „Facem” care este o organizație culturală ce are ca scop organizarea de proiecte și evenimente pentru dezvoltarea tinerilor din comunitatea târgumureșeană.

„Proiectul „Teatru în fața blocului a pornit acum mulți ani la ideea lui Adi Iclenzan. Atunci am realizat câteva spectacole în limba română cu care ne-am plimbat prin tot orașul Târgu Mureș, și a fost reluat anul trecut de Asociația Facem cu un spectacol bilingv. La fel ca și anul trecut, și anul acesta ne-am gândit că ar fi normal să ne adresăm întregii comunități a târgumureșenilor. Anul ăsta am ales o piesă clasică, o comedie, piesa lui Moliere care a avut foarte mare succes pe vremea ei și pe care am adaptat-o intr-o manieră modernă, pentru ziua de azi, cu situații, cu personaje, cu limbaj, astfel încât să fie mai aproape de public. Sperăm ca după această experiență spectacolul nostru va ajunge și în sălile de teatru”, a transmis Kuki.

E frumos când ne bucurăm împreună

Distribuția a cuprins studenți ai Universității de Arte, atât de la secția română cât și de la secția maghiară și anume actorii: Radu Enrik, Gergely Molnar, Viorel Moldovan, Szöcs Szilvia, Vlad Haneș, Narcis Zamfir, Boró Gölner, dar și actorul profesionist Huszár Botond Benedek.

Actorii au jucat cu bucurie iar asta s-a simțit și în public. Povestea originală a celor doi fii care vor să se căsătorească fără acordul părinților, vicleșugurile cu care Scapino încurcă ițele, conflictul dintre generații, rivalitatea dintre cei doi tați, toate aceste teme clasice au fost transpuse cu măiestrie într-o ironie fină și un umor plăcut. Spectacol a reușit să scoată în evidență identitatea multiculturală de care se bucură orașul nostru, și buna colaborare a studenților care studiază sub același acoperiș al Universității de Arte, dar totuși în două facultăți distincte.

„A fost foarte mișto. Și îți dai seama că nu sunt foarte mari diferențe între noi. În momentul în care și noi și ei facem același lucru, adică ce ne place, e o bucurie pe care o experimentăm împreună. A fost o atmosferă faină, ne-am distrat împreună și asta este cel mai important”, au împărtășit actorii Narcis Zamfir și Vlad Haneș.

Spectacolul a fost primit cu generozitate de către public, mai ales în contextul în care pandemia a redus activitățile artistice. De la începutul toamnei, „Scapino” s-a jucat în mai multe locații ale orașului și anume cartierele Tudor, Unirii, Dâmbu, Cornișa.

„Mie mi se pare că „Teatru în fața blocului” este un proiect foarte reușit, i-aș spune un proiect de teatru popular, care reușește să aducă teatrul în zone din oraș în care el nu ajunge în mod normal. Vii să vezi teatru la mall și vii să vezi Scapino la mall, adică nu orice fel de teatru. Este o adaptare foarte reușită”, a afirmat Sașa Sonia Pânzaru, spectator.

Mălina MORARU