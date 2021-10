3G HUB, artă murală pentru târgumureșeni

Share



Echipa 3G HUB și-a propus și anul acesta, la cea de a treia ediție a proiectului Metamorfoze, să înfrumusețeze prin artă murală, ziduri sau pereți din Târgu Mureș care se află într-o stare deplorabilă sau cel puțin neatrăgătoare. Proiectul presupune, pe lângă obiectivul de recondiționare artistică, și acela al educării prin promovarea a 10 personalități marcante ale municipiului Târgu Mureș. Artiștii selecționați au finalizat câteva dintre portete, altele fiind în plin proces creativ.

„Metamorfoze 3 vine după primele două lucrări făcute în Târgu Mureș și anume peretele din Unirii și cel de pe strada Cutezanței. Anul ăsta ne-am propus să facem 10 portrete ale unor personalități marcante din istoria orașului, pe 10 ziduri din oraș. Să reabilităm, dacă putem zice așa, 10 ziduri care erau fie mâzgălite, fie pline de afișe. Am început asta pentru a da o nouă față orașului și acelor locuri de care nu a avut lumea grijă. Am curățat ziduri, am găsit afișe chiar de acum 20 de ani pe unele dintre ele și am început lucrările. În momentul ăsta sunt în execuție multe din ele, spre a fi gata”, a transmis Cristian Bojan, reprezentant 3g HUB.

Un detaliu inedit este acela că fiecare pictură va fi prezentată în manieră digitală de o descriere video care poate fi accesată prin simpla „citire” a picturii cu ajutorul aplicației Artivive App.

„Oricine poate scana cu aplicația Artivive lucrarea, și vor vedea un filmuleț de prezentarea a acelei personalități, cine este, ce a făcut, de ce este reprezentativă pentru Târgu Mureș. Am ales să pictăm portretele a cinci români și cinci maghiari tocmai pentru faptul că orașul este împărțit în români și maghiari, și e normal, din punctul nostru de vedere să aducem la cunoștința publicului și în fața celor care vor să viziteze orașul, toți oamenii care au făcut ceva indiferent dacă sunt români sau maghiari”, a mai spus Cristian Bojan.

Apel către populație pentru două locații

Conform informațiilor furnizate de către organizatori, proiectul a primit aprobarea din partea Primăriei municipiului Târgu Mureș pentru 24 de locații. Cu toate că zidurile necesită cu precădere o renovare, 10 dintre cele 24 necesită aprobarea Direcției Județene de Cultură și Culte, acestea fiind locații din zona istorică protejată. Efortul depus de echipa 3G HUB este îngreunat de scepticispul unor asociații de locatari care nu privesc cu ochi buni această propunere.

„Am încercat să împărțim lucrările astfel încât să fie împrăștiate în tot orașul doar că a trebuit să cerem aprobare și din partea asociațiilor de locatari și proprietarilor privați care au în propritate acele ziduri la care ne-am gândit noi. Din păcate, din 14 am obținut 8 aprobări. De ce? Pentru că oamenii au fost foarte mulți reticenți. De ce e un român sau de ce e un ungur pe peretele respectiv? Pentru noi a fost o foarte mare surpriză mai ales că pereții se aflau într-o stare foarte precară, și le-am arătat cum ar putea arăta zidul respectiv. Nu am obținut acele aprobări. Ba din contră în unele cazuri am primit inițial aprobarea după care, în momentul în care au aflat cine e pe zid, și-au retras aprobarea și a trebuit să renunțăm la acea locație. În momentul ăsta ne aflăm în situația în care două portrete nu au locație. Am făcut apel public către populație, în special privaților care dețin proprietăți care s-ar preta la așa ceva și care și-ar dori să aibă așa ceva pe ziduri. Este vorba despre portretele lui Borsos Tamás și Tompa Miklós. Sperăm să reușim să ducem la capăt proiectul, mai ales că toate aceste lucrări ar putea, în viitor, să devină niște puncte turistice, care să aducă un plus de valoare artistică imaginii orașului”, a mai arătat Cristian Bojan.

Metamorfoze 3 este un proiect 3g HUB cofinanțat de Primăria municipiului Târgu Mures prin concursul de proiecte culturale, sesiunea 2021, cu ajutorul partenerilor de la Shopping City Mall și Caparol România.

