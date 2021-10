Borbély László, mesaj special de Ziua ONU

Share



Șeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Borbély László, a scris duminică, 24 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Internaționale a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

”Pe 24 octombrie 1945, intra în vigoare Carta Națiunilor Unite. În fiecare an, această aniversare oferă prilejul de a promova valorile ONU, parteneriatele și multilateralismul pentru a răspunde la provocările globale. Noi investim resurse semnificative de oameni capabili și timp pentru a asigura sincronizarea demersurilor pentru dezvoltare durabilă de pe teritoriul țării noastre de la nivel regional sau subregional cu acțiunile din plan internațional, în prezent România fiind țară pilot din Europa în cadrul inițiativei OCDE-UNDP – Global Hub for the Governence of the SDGs. Prin activitatea Departamentului promovăm valorile ONU și încurajăm parteneriatele pentru implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. De fiecare dată, în cadru edițiilor Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF), cea mai importantă platformă a ONU în domeniul dezvoltării durabile, Departamentul a avut prezențe consistente prin organizarea de evenimente conexe și facilitarea schimbului de bune practici. Această activitate este recunoscută și a adus României statutul de hub regional în promovarea Agendei 2030. Dorim Națiunilor Unite mulți ani cu noi proiecte care să aducă schimbarea durabila și vă invităm să ne rămâneți aproape pentru noutățile din acest an”, a transmis Borbély László.

(Redacția)