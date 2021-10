FOTO: Lucrările la A3 Târgu Mureș – Ungheni, aproape finalizate!

Share



Cunoscutul internaut mureșean Kodok Márton, a cărui pasiune pentru infrastructură este cunoscută, recunoscută și apreciată în spațiul online, a publicat duminică, 24 octombrie, un text în care anunță că lotul de autostrada A3 Târgu Mureș – Ungheni este aproape finalizat.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul scris de internautul Kodok Márton:

”Uzura, marcaje, parapeti, curatenie sunt cateva aspecte noi, si deschiderea se poate realiza in cateva saptamani, cel tarziu de 1 decembrie.

Un scurt rezumat.

1. Drumul de legatura este 99% complet, inclusiv si marcajele aproape complete.

2. De vineri, uzura este completa pe sensul de mers spre Cluj, pe celalalt sens lipseste 1-2 zile de lucru pentru asternere strat de uzura. De la pasaj Acatari spre directia podul Nirajului spre sensul catre oras.

3. Se lucreaza la parapeti laterali, si mediani, care lipsesc doar intre capatul A3 din camp si pasajul spre Acatari.

4. Podul peste Nirajului are rosturile de dilatatie puse, se lucra la parapeti si rigole, si mici retusuri.

5. Gardurile delimitare aliniament sunt instalate in proportie de 25%, dar aici nu mai au materie prima, si nu se gaseste in toata tara. S-ar putea ori sa intarzie, ori sa accepte darea in circulatie fara gardurile de protectie, daca nu se rezolva aprovizionarea importatorilor in urmatoarele saptamani.

6. Au inceput instalarea panourilor antiorbire, si semne reflectorizante de pisici dinspre capatul A3 aeroport, au rezolvat cam 600 metri din cei 4.5 km ai autostrazii.

In afara de aceste puncte, autostrada pare sa fie gata, se poate da in circulatie chiar in 1-2 saptamani, surpriza care probabil nu se va intampla.

In afara carosabilulul fortele mari din mobilizare sunt concentrate pe Paraul Nirajului, care a fost deviat, si se lucreaza la pregatirea betonarii albiei conform proiect. Lucrare care va dura cateva saptamani, si speram sa nu fie o cauza de intarziere.

Din discutiile din santier, Strabag doreste sa finalizeze complet, inclusiv si lucrarile din afara carosabilului. Au fost cei de da drumuri in inspectie saptamana trecuta, s-a discutat lipsurile, si Strabag le completeaza in aceste zile.

Santierul arata cel mai curat din toata tara, inierbirea este foarte frumoasa, inclusivi puieti de pomi sunt cu sutele. Chiar e placut sa te plimbi, sa fotografiezi si in afara partii carosabile terenul, si drumurile de service, si rigole.”

(Redacția)