Poczo Zoltan și Bajko Balázs, campioni mondiali la Cairo

În cadrul Campionatului Mondial de Kickboxing WKF 2021, desfășurat zilele trecute în Egipt, doi sportivi mureșeni, Poczo Zoltan și Bajko Balázs, de la Clubul Black Diamond Fight Târgu Mureș, au obținut 3 medalii de aur și una de bronz.

”Revenim în țară, de pe tărâmul Faraonilor cu trei medalii de aur și o medalie de bronz. Colegul meu Bajko Balázs a câștigat locul întâi în low kick și locul trei la K1 iar eu am ocupat locul întâi la Kick Light și locul întâi la Kick Contact. Clubul BDF Târgu Mureș a demonstrat încă o dată că are potențial de campioni mondiali, munca noastră a fost răsplătită cu aur. Mulțumim sponsorilor și colegilor care au fost alături de noi în pregătirea la Campionatul Mondial din Cairo Egyipt.”, a declarat multiplul campion mondial și european Poczo Zoltan.

Unul dintre dei mai propmițători sportivi români ai sportului de contact din România, Bajko Balázs a obținut pentru prima dată medalia de aur mondială. ”Visul meu a deventit realitate. Am devenit campion mondial. Am obținut medalia de aur la categoria Low-kick și medalia de bronz la K1. Sunt recunoscător lui Dumnezeu și mulțumesc familiei pentru susținere și antrenorului meu Poczo Zoltan pentru pregătire și oportunitate. Nu în ultimul rând sponsorilor fără de care nu am putut ajunge aici”, a spus Bajko Balázs.

Sportivii BDF Târgu Mureș au demonstrat și acum, ca și la ultimele campionate mondiale și europene, că reprezintă topul în ceea ce privește sporturile de contact la nivel mondial.

Campionatele Mondiale de Kickboxing WKF se desfășoară o dată la 2 ani, anul acesta fiind organizate în perioada 18-24 octombrie la Cairo.