FOTO, VIDEO: Omul și câinele, tandem pus în valoare la concursul ”Outdoor addicts”

Zona malului Mureșului din localitatea Sângeorgiu de Mureș a găzduit în perioada 23-24 octombrie prima ediție a Concursului de atelaj canin Bikejoring și Canicross din județul Mureș, eveniment organizat de ”Outdoor addicts” cu sprijinul Primăriei Sângeorgiu de Mureș.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 40 de câini din rasele Husky Siberian, Malamut de Alaska, dar şi câini din rasa Malinois, Labradori, Dog Argentinian, Border coli, ciobănesc australian şi metişi care au luat startul alături de sportivi din Târgu Mureș, Bălan, Bistriţa, Borsec, Cluj-Napoca, Ciumani, Gheorgheni, Mediaș, Oradea, Toplița, Zlatna, printre care s-a numărat și campionul european Bogdan Berende (cu 6 Husky).

Aceștia au concurat la probele de atelaj canin pe trei sau patru roţi (tricicletă sau cart), bikejoring sau atelaj canin format din bicicletă şi unul sau doi câini şi canicross, mai exact o alergare la care participă o persoană împreună cu unul sau doi câini. Traseul ales de organizatori a fost acelaşi pentru toate categoriile de atelaje, respectiv de 4,5 kilometri. Excepție au făcut probele de canicross și bikejoring pentru copii, traseul pentru aceste probe fiind mai scurt, de aproximativ 1,5 km.

Din dragoste pentru câini și mișcare

Printre împătimiții acestui sport se numără și Liviu Oroian, organizator al evenimentului, care, alături de o echipă sufletistă, a reușit să facă o bună dar mai ales necesară promovare acestui sport relativ nou în România.

„Din pasiune pentru câini am început să practic acest sport. Îmi place să mă dau cu bicicleta și așa am ajuns să practic bikejoring. Am participat la câteva concursuri în țară, acolo am văzut că sunt și categorii cu atelaje și câini nordici precum și categorii mai mari, cu 10-12 câini. Mi-a plăcut foarte mult ideea, fapt pentru care am dorit să organizăm și în județul Mureș acest eveniment tocmai pentru a promova acest sport. Am avut parte de un număr destul de mare de participanți, am avut inclusiv campioni europeni care au participat la multe concursuri internaționale. Totul a decurs bine, toată lumea e mulțumită, vremea a ținut cu noi, motiv de mulțumire pentru tot ce s-a întâmplat în acest weekend”, ne-a declarat Liviu Oroian.

Un aspect esențial în ce privește buna desfășurare a concursului la reprezentat traseul, zona malului Mureșului din Sângeorgiu de Mureș fiind una mai mult decât prielnică.

„Am început să ne pregătim pentru acest eveniment în urmă cu patru săptămâni, începând de la organizare, program de concurs, cupe, premii. Am ales zona Sângeorgiu de Mureș deoarece avem aici parte de o zonă favorabilă, propice pentru traseul care a însumat o lungime de 4,5 kilometri, o distanță medie, nici prea scurtă nici prea lungă, extrem de accesibilă și atelajelor mari. Sunt porțiuni unde drumul e destul de lat, fapt pentru care s-au putut face depășiri, iar pentru acest sport traseul de aici a fost unul minunat.”, a spus Oroian.

Dorința organizatorilor este aceea de a dezvolta acest sport, astfel ca el să înceapă să adune cât mai mulți iubitori de mișcare și animale.

„Dorim să promovăm acest sport și la persoanele care au doar un singur câine, bikejoring, categorie unde avem o bicicletă și unul sau mai mulți câini, respectiv categoria canicross, alergarea alături de un câine. Acest sport necesită niște hamuri speciale cu amortizoare în lesă care ajută câinele să tragă mai ușor. La nivel național sunt undeva la 30 de practicanți ai acestui sport, iar dorința noastră este să fim cât mai mulți, să dezvoltăm acest sport, să avem și o federație, astfel ca acest sport să fie bine reprezentat la nivel național. Din păcate, participarea unui sportiv la un campionat european se face pe cont propriu. Costuri pentru acest sport diferă în funcție de numărul de câini și de categorie. Dacă numărul câinilor depășește 30, atunci putem vorbi de un sport extrem de costisisitor”, a subliniat Liviu Oroian.

Monica Mândru & Athos, printre câștigători

Cei mai buni au fost premiați de organizatori, printre aceștia numărânduse și Monica Mândru și câinele Athos, campion la Categoria Bikejoring 1- husky.

„Am pedalat azi urlând că vom izbândi, pentru toți câinii aruncați în stradă, pentru că fiecare e special în felul lui! Am pedalat pentru Diana Boca, cea care l-a îngrijit și i-a dat o șansă la o viață normală. Nu în ultimul rând, am pedalat pentru toți asemeni ei, care rup din bugetul și timpul lor pentru a salva suflețele nevinovate”, a fost mesajul transmis de Monica Mândru.

