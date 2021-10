APEL LA SOLIDARITATE pentru persoanele afectate de incendiul de la Centrul Comercial ”Transilvania”

Share



Consilierul local Claudiu Maior (Pro România) a propus conducerii Primăriei municipiului Târgu Mureș acordarea de sprijin financiar și logistic familiilor/ persoanelor care dețineau spații/ standuri cu marfă în cadrul Centrului Comercial „Transilvania” mistuit de flăcări.

”Din păcate, seara trecută am asistat cu toții la un incendiu de proporții produs la Centrul Comercial „Transilvania” situat pe strada Depozitelor din Târgu Mureș. Zeci de familii/ persoane au rămas fără principala lor sursă de venit. Propun primăriei să acorde o sumă de bani cu titlu „ajutor de urgență” timp de câteva luni de zile, familiilor/ persoanelor care își desfășurau activitatea în cadrul centrului mistuit de flăcări. De asemenea, propun relocarea lor în cadrul altor spații comerciale/ spații de închiriat puse la dispoziție de către municipalitate și scutirea de la plata chiriei pentru câteva luni de zile/ un an de zile. Consider că, în astfel de momente, trebuie să fim solidari, să ne unim forțele pentru cei care au nevoie de ajutor, mai mult ca oricând!”, a scris miercuri, 27 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Claudiu Maior.

(Redacția)