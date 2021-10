FOTO: Primele imagini și declarații oficiale despre dezastrul de la Centrul Comercial ”Transilvania”

Share



Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, a organizat o conferință de presă miercuri, 27 octombrie, în care s-a abordat tema incendiului izbucnit marți, 26 octombrie, la ora 16.19, pe strada Depozitelor din Târgu Mureș, mai exact la Centrul Comercial ”Transilvania”, unde la ora închiderii, 16.00, erau activi aproximativ 70 de comercianți. La conferința de presă au participat inspectorul șef col. Călin-Ioan Handrea și prim-adjunct al inspectorului şef, col. Cristian Buhăianu, împreună cu purtătorul de cuvânt al instituției, lt. Petru Daniel Dan.

Conform reprezentanților ISU ”Horea” al județului Mureș, echipajele de pompieri au pornit spre locația incendiului la ora 16.22, ajungând la destinație în trei minute, la ora 16.25. În primă fază s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică, un echipaj de descarcerare, un centru logistic și două echipaje SMURD. Alimentarea cu apă s-a efectuat cu sprijinul Azomureș, reprezentanții combinatului oferind accesul la hidranții de pe platformă. De asemenea, reprezentanții companiei Aquaserv au pus la dispoziție mai multe cisterne cu apă, iar la locul intervenției au sosit și echipaje din județe limitrofe în scopul alimentării cu apă a autospecialelor care erau deja în acțiune.

„În momentul sosirii forțelor la locul intervenției, după executarea recunoașterii, s-a constatat că este vorba despre un depozit comercial cu o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați, iar incendiul se manifesta în interiorul acestui depozit, pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați. De cum s-a ajuns la locul intervenției, colegii din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au întocmit mai multe binoame de căutare – salvare și mai multe linii de furtun pentru a interveni pentru localizarea și lichidarea incendiilor”, a declarat lt. Petru Daniel Dan.

Incendiul a cuprins 4.000 de metri pătrați

Acțiunea pompierilor s-a axat mai mult pe protecția vecinătăților, deoarece incendiul s-a răspândit foarte rapid de la suprafața de 300 de metri pătrați la 4.000 de metri pătrați.

„Dificultatea intervenției a constat în cantitatea enormă de materiale combustibile și inflamabile, depozitarea acestora în stive cu înălțime de aproximativ 2 metri, diversitatea materialelor combustibile, însemnând plasticuri, hârtie, alimente, textile, și de asemenea temperatura foarte înaltă dezvoltată în interiorul halei. În momentul în care noi am ajuns acolo, temperatura la nivelul tavanului era undeva la 200 de grade iar ulterior a fost peste 300 de grade, iar portanța clădirii se pierde de la 350 de grade, având în vedere că era planșeul de beton. După cum am putut observa, am fost nevoiți ca persoanele care acționau ofensiv în binoame au trebuit să acționeze defensiv, ceea ce a presupus protecția vecinătăților și a personalului propriu. Exista în permanență pericolul de prăbușire și de explozie. Au fost multe materiale care au explodat datorită temperaturilor înalte. Din fericire nu au existat victime, un singur coleg de-al nostru a suferit o entorsă dar e bine, are o perioadă de repaos”, a afirmat col. Călin-Ioan Handrea.

Reprezentanții ISU ”Horea” al județului Mureș analizează fiecare detaliu și fiecare ipoteză, astfel încât la data curentă nu se cunoaște cauza exactă a izbucnirii incendiului.

„Luăm în calcul mai multe cauze ale incendiului. Acolo existau și aparate de încălzire, fiindcă vremea s-a răcit. Din primele informații și din ceea ce a rezultat ca urmare a arderii, se vede că s-au folosit calorifere, reșouri, deci există și aceasta varianta. O altă cauză probabilă poate să fie de natură electrică, pentru că în boxele respective erau trase becuri pentru iluminat și inclusiv prize. Nu excludem nici varianta fumatului pentru că au fost inclusiv aplicate sancțiuni pentru fumatul în locuri nepermise, în trecut. Vrem să vedem ceea ce a rămas pe camerele video, înregistrat, asta după ce Poliția o să își facă demersurile proprii, pentru a putea să ne exprimam. Încă e în curs de stabilire”, a adăugat col. Călin-Ioan Handrea.

Depozit fără autorizație ISU

În ceea ce privește autorizația ISU de funcționare, în contextul de față situația pare să fie complicată deoarece depozitul funcționează conform acelorași norme legislative de la inaugurarea spațiului.

„Aceasta hală a funcționat înainte de anii 90 ca și depozit comercial, ulterior a fost tot depozit comercial iar din 1995-1997 s-a transformat din acel depozit engros cum era, în depozit de vânzare cu amănuntul. În vremea respectivă nu se autoriza din punct de vedere al securității la incendiu, erau prin grija proiectantului niște măsuri minime. Fiindcă nu și-a schimbat destinația, nu a fost nevoie de o autorizație de securitate la incendiu”, a explicat col. Călin-Ioan Handrea.

În perioada viitoare, specialiștii de la ISU ”Horea” al județului Mureș vor analiza toate documentele care au stat la baza închirierii spațiilor, alături de o comisie mixtă.

„Responsabilitatea, ca și măsuri de protecție în ceea ce privește securitatea la incendiu, revine în mod normal, administratorului sau proprietarului clădirii. În contractul de închiriere, în cazul acestei hale, sau în alte contracte de închiriere se poate stipula că responsabilitatea pică în sarcina chiriașului. Acum, aici având în vedere că sunt peste 60 de comercianți, s-ar putea ca aceste contracte de închiriere să fie cumva în sarcina chiriașului dar și așa, nu se impune autorizația de securitate la incendiu”, a mai transmis Călin-Ioan Handrea.

Comercianți deznădăjduiți

În aceeași zi, dimineața, la locul incendiului singurul reprezentant al Centrului Comercial ”Transilvania” nu a dorit să ofere nicio declarație, susținând că nu este în măsură și menționând că proprietarul depozitului se află în concediu până duminică, 31 octombrie.

Mai mulți comercianți care au suferit pierderi în urma incendiului au asistat neputincioși la imaginea care înfățișa munca de o viață mistuită de flăcări.

„Haine, îmbrăcăminte. Destul de multă. Nu specific suma dar este o sumă destul de mare. Din 2004 sunt aici. Nu au fost probleme până acuma, dar acuma s-a întâmplat. Când am plecat eu nu a fost nimica. În momentul acela, nu era miros. Se zice că chiar din spatele standului meu este, și nu era nimica. Nu știu dacă este adevărat dacă e de acolo sau de la altceva. Marfa nu era asigurată. Mergem înainte, doar nu putem să ne oprim aici. Asta este”, a declarat una dintre persoanele care au suferit pierderi în urma incendiului.

