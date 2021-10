Primul an de mandat pentru Márk Endre, primarul municipiului Reghin

Share



Pe 26 octombrie 2020, Márk Endre depunea jurământul pentru funcția de primar al municipiului Reghin, poziție dobândită în urma alegerilor locale din toamna anului trecut. La un an distanță de la acel moment, am stat de vorbă cu edilul șef al municipiului Reghin despre realizările acestui prim an de mandat precum și despre proiectele viitoare ce urmează să fie derulate în municipiul Reghin.

Márk Endre, primarul municipiului Reghin

Reporter: Să o luăm cu începutul. Care au fost primii pași?

Márk Endre: Primul lucru după ce am devenit primar a fost să-mi formez o echipă cu care să lucrez, una destul de restrânsă trebuie să recunosc. Încă din prima zi am încercat să punem în operă tot ce ne-am asumat. Ne-am axat în primul rând pe lucrurile promise în campanie. În paralel, am gestionat și proiectele moștenite de la fosta administrație, unele erau deja semnate, altele urmau, astfel încât să le putem realiza în cele mai bune condiții.

Rep.: Ce s-a făcut în acest ultim an?

M.E.: Ne-am axat în primul rând pe transparentizarea banului public. Am făcut anumite demersuri pentru a putea verifica cheltuirea banului public. Pot spune că există o monitorizare la tot ce ne aparține. De asemenea, am făcut demersuri în ce privește digitalizarea. Am organizat diferite evenimente prin care să atragem cât mai multe categorii de vârstă, respectiv acele evenimente duminicale din centrul municipiului. Contribuim astfel la socializarea în primul rând cu cei tineri, să-i readucem în centrul atenției. Tot la început de an am igienizat și modernizat Pădurea Rotundă, astfel ca acest spațiu să redevină cu adevărat al reghinenilor, în perspectiva organizării aici a unor manifestări, cum a fost cea dedicată Zilei Copilului precum și ”Love Reghin Day & Night”. Am decis să nu mai închidem centrul orașului, formatul vechi al Zilelor Reghinene, fapt pentru care sărbătoarea orașului a devenit un festival găzduit de Pădurea Rotundă.

#LoveREGHIN, noul brand al orașului

Rep.: Un aspect important pentru reghineni este cel legat de calitatea străzilor. Ce s-a făcut în acest sens?

M.A.: În acest ultim an, am început să reabilităm o serie de străzi din oraș, în special cele intens circulate. Aici amintesc de Pandurilor, Duzilor, Sării, Gării, zona din centru dintre parcuri, la care se adaugă sensurile giratorii care au beneficiat de o față nouă. De asemenea, am ridicat peste 150 de capace de canal la cotă, astfel încât circulația pe drum să se desfășoare în cele mai bune condiții în oraș.

Strada Duzilor

Rep.: Proiectul „Asigurarea Mobilității în Municipiul Reghin” a adus un suflu nou în ce privește transportul în comun în Reghin, și lucrurile nu se opresc aici…

M.E.: Acest suflu nou este dat de autobuzele hibrid. Împreună cu colegii am găsit un design adecvat Reghinului în ce privește aceste autobuze. Ele au venit doar cu strictul necesar, noi le-am dotat cu toate necesare, noi am făcut designul, culoarea, care vine de la aspectul hibrid, nicidecum altă conotație cum au spus unii și alții. Urmează să găsim și modalitățile de plată la urcarea în aceste autobuze hibrid. Traselele sunt regândite, o mare parte din ele sunt puse în funcțiune. Cele zece autobuze hibrid sunt deja venite, jumătate din ele sunt deja în circulație, iar restul de cinci urmează să fie înmatriculate și date în folosință în perioada următoare. Pe lângă aceste autobuzele hibrid, proiectul include și o parte din străzile Reghinului. De o lună se lucrează la el, respectiv străzile Ierbuș, Axente Sever, Câmpului și Salcâmilor. Firma care execută lucrarea a decis să înceapă cu strada Salcâmilor. Din păcate și aici a fost o eroare de proiectare, am stagnat două, trei săptămâni până am regândit lucrarea, în sensul în care structura nu a fost suficient de puternică la prima variantă de proiectare. S-a făcut un act adițional fapt pentru care am coborât fundația cu încă 50 de centimetri. În acest moment se lucrează intens, sperăm ca strada Salcâmilor să fie finalizată la sfârșitul lunii noiembrie. Va avea o structură nouă, cu trei benzi, trotuar, rigole, practic cu tot ce trebuie pentru o stradă modernă. Restul străzilor, cel mai probabil urmează să fie rezolvate în cursul anului viitor. Din păcate, am fost afectați de creșterea prețurilor, fapt pentru care am fost obligați să facem acte adiționale pentru că nicio firmă aflată pe șantier nu poate lucra cu prețurile existente la ora actuală. În acest sens, am primit o Hotărâre de Guvern care ne-a permis să mărim aceste contracte față de perioada anterioară acestor scumpiri, astfel diferența de preț să o putem actualiza în vederea finalizării lucrărilor.

Autobuze hibrid prin Proiectul „Asigurarea Mobilității în Municipiul Reghin”

Rep.: Care sunt proiectele noi concepute în acest mandat?

M.E.: După cum am amintit, finalizarea asfaltărilor, ridicarea capacelor de canal la cota normală, două parcuri de joacă pentru copii în cartierele Rodnei și Unirii, la care se adaugă iluminatul public. Avem de asemenea multe alte proiecte depuse, o parte prin Programul ”Anghel Saligny”, altele prin Fondul de Mediu sau Compania Națională de Investiții.

Parc modern în Cartierul Rodnei

Rep.: Despre ce proiecte este vorba?

M.E.: Am făcut demersurile necesare și am finalizat un studiu de oportunitate pentru extinderea Spitalului Municipal Reghin. Vom avea o aripă nouă, asta în cazul în care vom găsi o sursă de finanțare. Avem promisiuni de la Compania Națională de Investiții că vom beneficia de o finanțare pentru acest proiect care-l consider unul extrem de curajos și îndrăzneț. Cu studiul de oportunitate cu tot, acest proiect ajunge undeva la 50 de milioane de euro.

Rep.: Ce prevede această extindere?

M.E.: Datorită faptului că o parte din spital, mai exact corpul de clădire situat către strada Spitalului este în litigiu, avem mari șanse să-l pierdem. Neavând posibilitatea să investim, legea nu permite așa ceva, nu avem de ales decât să ne facem un corp nou al spitalului. Avem spațiu suficient în incinta spitalului. Astfel, tot ce înseamnă chirurgie, interne, ginecologie, dermatologie, terapie intensivă și infecțioase vor avea un corp nou, cu circuite standardizate, cu aparatură ultramodernă, practic condiții mult superioare celor existente în prezent.

Rep.: Centura ocolitoare a orașului. Ce se mai aude despre această investiție?

M.E.: Am făcut pași însemnați în ce privește centura ocolitoare a orașului. Studiul de fezabilitate se află la final, avantajul nostru este că el include indicatorii actualizați la prețuri. Am fost la Ministerul Transporturilor precum și la directoarea CNI, doamna Manuela Irina Pătrășcoiu, urmează să facem un contract de colaborare între Municipiul Reghin și Compania Națională de Investiții. Astfel, după predarea studiului de fezabilitate, dacă Guvernul dă acceptul pentru a merge mai departe, asta înseamnă că noi putem prelua mai departe anumiți pași în domeniul achizițiilor, vom face licitația pentru proiectul tehnic și efectiv executarea lucrării. Între timp, am făcut demersuri în ce privește planul parcelar. Este extrem de important, fără a avea acest plan parcelar ministerul nu poate face exproprieri sau alte demersuri vizavi de cine și cât are cotă de despăgubit. Eu zic că suntem într-un grafic bun cu acest proiect. Ministerul Transporturilor ne-a dat toată asigurări că prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) vom găsi finanțarea necesară pentru acest proiect. Cel puțin pentru acest mandat doresc ca acest proiect să înceapă să intre în implementare.

Reporter: Ce alte proiecte mai are Reghinul în vedere?

Márk Endre: Pe lângă centura ocolitoare și extinderea spitalului, cele două proiecte mari, avem în vedere și alte investiții importante. Una din acestea se referă la Bulevardul Unirii, de la Stația Petrom la Stația LukOil. Este vorba de o regenerare urbană, de la bloc la bloc, în care va fi regândit tot, trotuar, pistă de biciclete, asfalt, iluminat. Proiectul e depus momentan la CNI, dar dacă găsim o altă sursă de finanțare atunci îl vom muta în direcția respectivă. Nu trebuie uitate și proiectele semnate deja care au în vedere Gimnaziul ”Florea Bogdan”, la pachet cu strada Apalinei, proiectul de reabilitare a Parcului Tineretului și Muzeul ”Stefan Kohl”, proiectul de la Liceul, actualmente Colegiul ”Petru Maior” – modernizarea corpului B, de asemenea aprobat spre finanțare, proiectul cu Grădinița cu Program prelungit 3, reabilitarea zonei Blocului 57 din Bulevardul Unirii unde vom avea prima stație pentru alimentarea mașinilor electrice, și nu în ultimul rând proiectul cu Stadionul „Metalul”.

Muzeul ”Stefan Kohl”

Lucrări la Stadionul ”Metalu”

Rep.: Programul național de investiții „Anghel Saligny” bate la ușă. Ce investiții preconizați pentru Reghin?

M.E.: Prin Programul „Anghel Saligny” am depus două proiecte. Primul vizează zona de intrare în oraș dinspre Toplița până la Călimani, intersecția cu Vânătorilor, iar cel de-al doilea, zona de intrare dinspre Târgu Mureș până la intersecția cu strada Râului și Pomilor. Tot prin Programul „Anghel Saligny” avem un proiect de schimbare a conductelor de apă potabilă în zona „Mihai Viteazu” și schimbarea conductei ce coboară de la Hala Agroalimentară către strada Morii, o conductă imensă care trebuie redimensionată. În total, pe „Anghel Saligny” avem cinci proiecte. Sunt cele trei de care am vorbit, plus alte două proiecte. Unul vizează zona de centru a orașului, respectiv toate străzile care pornesc din zona centrală, Eminescu, Republicii, Pictor Grigorescu, Coșbuc, Terasei. Al cincilea proiect depus prin acest program are în vedere magistrala de apă, una extrem de veche de peste 60 de ani, din care măcar 1,5 kilometri să o putem schimba, cu o conductă mai de calitate, cu o garanție mult mai mare.

Rep.: Care este graficul pentru aceste proiecte?

M.E.: Până la data de 30 noiembrie aceste proiecte trebuie depuse. Conforrn graficului, Reghinul are alocați prin acest program minim 10 milioane de lei pentru proiecte, valoarea maximă urmând să fie stabilită de o comisie. Sper să ne încadrăm undeva la 15-20 de milioane pentru proiectele menționate mai sus.

Rep.: Recent a fost aprobat în Consiliul Local un proiect care vizează reabilitarea curții interioare a Primăriei. Ce modificări vor fi aduse?

M.E.: Pe lângă curtea interioară, mai intră în acest proiect și alte două locații, Taxe și impozite precum și Centrul de Informare al Cetățeanului, unde cetățenii orașului urmează să beneficieze de cele mai bune condiții. Din păcate, am stat șase luni ca să primim avizul de la cultură de la Sibiu, dat fiind faptul că această clădire a Primăriei este monument istoric Clasa A. Am moștenit în curtea interioară o structură de lemn destul de degradată, iar prin acest proiect dorim să facem totul, să schimbăm aranjamentul floral, inclusiv pavajul, unul extrem de inadecvat pentru un astfel de loc care găzduiește printre altele și Oficiul Stării Civile. Întreg aspectul architectural va fi schimbat, mult mai orientat către natural, care să vină în completarea caracterului clădirii, acela de monument istoric. Dorim să demarăm acest proiect încă din acest an, cel puțin partea exterioară, iar către iarnă putem merge și spre partea din interior, respectiv Centru de Informare al Cetățeanului și Taxe și Impozite.

A consemnat Alin ZAHARIE