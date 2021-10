VIDEO: Cupa României de Artă Florală câștigată de o târgumureșeancă

Share



Cupa României de Artă Florală s-a desfășurat vineri, 22 octombrie, în incinta Shopping City Mall din Târgu Mureș. Concurenții au dus o luptă strânsă sub vigilenta privire a juraților. Pe lângă proba cu tema comunicată înainte de desfășurarea competiției, concurenții au fost supuși la două probe surpriză, iar provocarea de a-și stăpâni emoțiile și de a-și canaliza creativitatea și rapiditatea de mișcare a fost, poate, îngreunată și de privirile curioase ale spectatorilor. După o zi lungă și istovitoare, jurații au deliberat iar premiul I a fost câștigat de Maria Bunea. Surpriză! Cupa României de Artă Florală va fi așezată cu grijă pe unul dintre rafturile Atelierului de Flori de pe strada Bolyai nr. 40. Trofeul ediției a patra rămâne la Târgu Mureș datorită Mariei Bunea.

Ne-am dorit să povestim cu învingătoarea competiției și să învățăm de la ea câteva lucruri. Ne-a deschis larg ușile Atelierului cu Flori și am pornit discuția…

Reporter: Înainte de toate, ce ne poți spune despre tine?

Maria Bunea: Mă numesc Maria Bunea, născută și crescută în Maramureș, stabilită în Târgu Mureș după terminarea facultății pe care am terminat-o la Cluj Napoca. Sunt inginer de profesie, sunt căsătorită și am doi băieți. Am lucrat în diverse domenii până am intrat în contact cu florile si anume prin 2009. De atunci și până în 2018 am lucrat intuitiv, instinctiv, în acest domeniu al florilor. În 2018 aflasem de Filomena Flower School, o școală românească de Foundation/Curs de bază, acolo a fost locul în care am plantat “sămânța”, locul din care am început să cresc, locul din care am început sa zbor. Țin să îi mulțumesc Filomenei pe această cale fiindcă datorită ei sunt astăzi aici. De atunci am devenit tot mai curioasă și am vrut să aflu cât mai multe secrete ale acestei frumoase meserii.

De la florărie la artă florală

Rep.: Ai mai avut experiențe similare cu acest gen de competiție?

M.B.: Am participat în 2019 tot la competiția aceasta, ediția a treia. Atunci am vrut să merg ca și asistent pentru un coleg de-al meu, iar Filomena m-a încurajat să fiu competitor. Foarte mult m-au ajutat încurajările ei. Este o mare diferență între florărie: un buchet de flori, evenimente, nunți versus arta florală. Acest domeniu pare simplu dar este complicat. Are multă, multă teorie la bază, multă, multă practică și foarte multă determinare și ambiție. Din 2018 până acum am absolvit cursul Foudation în România, după care prin intermediul acestei școli am participat la diverse workshopuri și lucrări în echipe cu floriști din România recunoscuți internațional și totodată am fost implicată în foarte multe proiecte și în afara țării.

Rep.: Ai câștigat. Cum a fost competiția de anul acesta?

M.B.: Competiția a fost așa… pentru mine anul acesta a fost… nu știu… cu o încărcătură emoțională, mai ales că s-a organizat la mine în oraș. Mi-am propus din 2019 să mai particip la o ediție. Nu am participat cu scopul de a câștiga acest premiu, însă după ediția din 2019 mi-am dat seama ce greșeli am făcut, unde trebuie să mai lucrez. Competiția a fost emoționantă pentru că încă trei prietene de-ale mele mi-au fost concurente. Noi în viața de zi cu zi suntem prietene, suntem confidente și vineri am fost rivale. A fost un sentiment foarte plăcut. Mă bucur că pe această cale pot să le felicit pe Ruxi de la Timișoara și pe Valeria de la Sibiu care au luat locurile 2 și 3.

Rep.: Cum ai primit probele surpriză?

M.B.: Întotdeauna probele surpriză te pun în dificultate pentru că primești un regulament care este destul de strict. Efectiv deschizi cutia, vezi materialele, citești regulamentul pe care trebuie să îl respecți. Este foarte solicitant pentru că ai 30 de minute cu asistentul după care un timp destul de scurt, 60 de minute, să termini compoziția. O lucrare surpriză chiar îți dă bătăi de cap pentru că trebuie să te încadrezi în timp, să pui procentul de material vegetativ pe care îl regăsești în regulament, să abordezi o cromatică corectă a culorilor, să vezi cum abordezi tehnicile cu mecanicile, este chiar foarte stresant. Aș vrea să îi transmit mii de mulțumiri asistentei mele de la acest concurs, Andreea Santeiu de la Brotherie din Sighișoara, care și de data asta m-a completat perfect.

Oază de frumos, în Atelierul cu Flori

Rep.: Ce îți propui mai departe?

M.B.: Eu lucrez foarte bine pe taskuri și odată ce ating un task, trebuie să trec la următorul. Îmi propun să absolv școala pe care o urmez acum în Belgia, care este compusă din mai multe module, și probabil la un moment dat o să vreau să fiu și eu un trainer pe partea asta floristică. Mi-am găsit vocația. Pot să zic că niciodată nu este prea târziu.

Rep.: Care e povestea Atelierului cu Flori?

M.B.: Acest flower shop l-am inaugurat pe 22 aprilie anul acesta, o oază urbană în care am adus hinta din Maramureș, o oază în care să mă pot exprima și care să mă reprezinte. Florăria mea se află pe strada Bolyai numărul 40, dar mai am un atelier pe aceeași stradă la numărul 36 unde activez de mai bine de cinci ani. Acolo îmi muncesc mâinile cu sârme cu patent și cu alte scule. Acolo creăm cele mai frumoase povești pentru evenimente, acolo ne petrecem zilele și stăm în picioare până nu mai putem. Împreună cu colega mea Alina încercăm să oferim cele mai bune servicii pentru toți clienții noștri. Și pe această cale doresc să le mulțumesc tuturor clienților atelierului care au fost alături de mine în acești ani pandemici, ei sunt cei care ne-au ajutat să trecem peste acest hop, fără ajutorul lor nu aș fi fost azi aici, mi-au fost alături susținând artistul local, cumpărând flori.

Rep.: Povestea Mariei este una care inspiră prin sârguință, determinare și curaj. Părăsind o meserie tehnică și muncind să transforme un hobby într-un stil de viață, artista și-a împlinit un vis care îi oferă satisfacții atât materiale cât și sufletești. Niciodată nu este târziu să te reinventezi, și poți avea rezultate cât timp îți dorești și lucrezi în fiecare zi pentru a-ți duce la îndeplinire misiunea, chiar și într-o perioadă în care situația pandemică încurcă planurile pentru fiecare dintre noi. Maria Bunea ne-a învățat că se poate.

A consemnat Mălina MORARU