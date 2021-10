Cum să alegi lenjerii pat pentru bebelușul tău

Share



Atunci când organizați camera bebelușului, unul dintre elementele esențiale este pătuțul și chiar dacă credeți că o saltea bună va fi suficientă, trebuie să ținem cont de importanța de a ști să alegeți lenjerii de pat potrivite și alte elemente necesarare acestui tip de patuț.

Cum să alegi lenjerii pat pentru pătuțul bebelușului tău

Pielea bebelușilor, mai ales atunci când vine vorba de un nou-născut, este extrem de delicată și au, de asemenea, o relație foarte diferită cu căldura față de adulți. Calitatea țesăturilor este un element foarte important, deoarece riscul de iritare este foarte mare.

Pentru a alege lenjerii de pat trebuie să începem prin a ține cont de dimensiunea pătuțului, deoarece contrar a ceea ce cred mulți oameni, nu există un singur tip de pătuț. De fapt sunt cel puțin două: mini-pătuțul, care ne permite să avem bebelușul lângă patul nostru când tocmai s-a născut și apoi există pătuțul în sine, care este cel care este plasat în dormitorul tău sau al copilului.

Din fericire, nu există pericolul de a greși, pentru că pe ambalajul fiecărei lenjerii de pat sunt afișate întotdeauna dimensiunile pentru care husa sau cearșafurile sunt potrivite și, de asemenea, grupele de vârstă. Prin urmare, odată ce cunoaștem dimensiunea potrivită pentru a cumpăra lenjerii pat pentru bebelușului nostru, putem continua să analizăm bucată cu bucată, astfel încât să știți ce elemente sunt esențiale și cum ar trebui să fie.

Cearceafuri și huse

Husele pentru pătuț sunt cele care țin cu adevărat copilului de cald în timp ce doarme și pot fi din bumbac sau lână sau țesături mixte, în funcție de anotimp. Foarte des pe piață se găsesc seturi complete și coordonate, completate cu cearceaf pentru patuț și fețe de pernă.

Țesături pentru lenjerii pat

Cea mai bună țesătură pentru lenjerii de pat este bumbacul, un material hipoalergenic și moale care previne roșeața chiar și pe cea mai sensibilă piele. De asemenea, ne permite să spălăm des lenjeriile în mașina de spălat la temperaturi ridicate. Și mai bine dacă cearșafurile pentru pătuț sunt din bumbac organic, deoarece nu vor exista reziduuri chimice în fibrele lor, care ar putea fi dăunătoare sănătății sau iritante pentru pielea bebelușului.

Lenjerii pat pentru iarnă

Odată ce sosește frigul, este posibil ca cearșafurile de bumbac să fie prea reci pentru bebeluș, așa că s-ar putea să credeți că este mai bine să aveți lenjerii de pat din flanel atunci când în realitate acestea ar trebui evitate, deoarece copiii foarte mici nu își pot regla singuri temperatura corpului. Încălzirea excesivă poate modifica semnificativ ritmul respirator. Lucrul recomandabil atunci va fi să folosiți în continuare lenjerii de pat din bumbac și o păturică în plus peste.

Pilote și pături

Chiar dacă este iarnă, este mai bine să alegeți doar o pătură care nu este prea grea (chiar și o plapumă ușoară și mai presus de toate respirabilă) decât o pilotă groasă și, în orice caz, puneți o pijama ceva mai groasă pe bebeluș. Desigur, să nu punem copilul în pătuț ca și cum ar fi un sac de dormit pentru a-l proteja de frig deoarece este mai mult un risc decât o soluție. Ideal este să puneți acele pijamale mai groase și să îl acoperiți pe cel mic cu un cearșaf și să mențineți o temperatură adecvată în cameră.

Cearceaful de pat

Cearceaful de pe saltea poate fi de două feluri diferite: cu sau fără margini elastice. Cel clasic necesită puțină dexteritate pentru a introduce colțurile sub saltea. Cel cu elastic poate fi pus mai ușor, fiind făcut să stea sub saltea. În mod ideal, alegem un cearceaf care are benzi de cauciuc sau este extensibil întrucât aceasta va fi mereu fixată pe pătuț, și îl va împiedica pe bebeluș să scoată cearceaful prin mișcare, lucru care ar putea duce la un accident periculos. Este bine atunci când alegem lenjerii pat, să o facem gândindu-ne la cel mic.