VIDEO, FOTO: Jurnal tunisian: Din arena gladiatorilor din El Djem, pe platoul Star Wars din deșertul Sahara

Share



O excursie în Tunisia nu e completă dacă nu simți măcar pentru o zi farmecul Saharei, loc de un pitoresc aparte, parte importantă a infotrip-ului organizat de Amara Tour la finele lunii septembrie.

Primul popas, înainte să gustăm din farmecul marelui deșert, a fost orașul El Djem, locul de baștină al ghidului nostru Nejib. De la el am aflat faptul că orașul a fost o așezare punică creată în secolul II î.H, cucerită apoi de romani, denumirea fiind Thysdrus, orașul ajungând să fie unul din cele mai importante din nordul Africii. De aici și explicația prezenței marelui Amfiteatru, al treiea ca mărime din lume, după Colosseumului din Roma și Arena din Verona.

„Acest colosseum este al treilea ca mărime din lume după cel din Roma și cel din Verona, dar este cel mai bine conservat. Se spune că a fost terminat în anul 238 de către un împărat care se chema Massiminus, un dictator, un om foarte rău. Legenda spune că acest colosseum nu a fost terminat niciodată fiindcă a costat așa de mult încât localnicii s-au revoltat împotriva acestui dictator pe nume Massiminus, l-au dat jos și l-au înlocuit cu un proconsul care se numea Gordian, devenit apoi împărat, un om în vârstă de 80 de ani care a domnit o perioadă scurtă împreună cu fiul să, Gordian al II-lea. Massiminus la dat jos după care a preluat puterea în acest colosseum. S-a folosit acest coloseum pentru spectacole, lupte de gladiatorii, dar și pentru un târg de sclavi, cel mai important din Africa”, ne-a povestit ghidul Nejib. De la domnia sa am aflat despre o berberă curajoasă pe nume Al Kahina care s-a luptat cu arabii, despre luptele beilor pentru supremație în perioada dinastiei Husainidă, dar și despre perioada modernă a Amfiteatrului din El Djem, gazda unui important festival internațional de muzică desfășurat înainte de perioada pandemiei.

Următorul popas în drumul nostru spre Sahara a fost Matmata, un mic oras berber din partea de sud Tunisiei, locul unde „troglodiții” trăiesc în încăperi săpate în stâncă. Am vizitat una din astfel de case, dar am și servit masa într-o astfel de locație, din care nu a lipsit cuscus-ul, aliment pe care îl întâlnești în Tunisia la tot pasul, începând de la cele mai luxoase hoteluri până la o locuință subterană berberă.

A urmat un drum de peste 100 de kilometri până la hotelul Sahara din Douz, prilej pentru a simți din plin deșertul grație turei călare pe cămile, urmată de un raliu cu ATV prin dunele deșertului.

A doua zi, treziți cu noaptea-n cap am plecat să vedem răsăritul pe Chott el Djerid, marele lac sărat secat din sudul Tunisiei. Situat la 10-25 metri sub nivelul mării, „Lacul Palmierilor” se întinde pe o lungime de 250 km, cu lățimea de 20 kilometri, fiind cel mai mare lac sărat din Sahara, ocupând o suprafață de peste 7.000 km pătrați.

Ne-am continuat traseul cu autocarul până când ne-am îmbarcat în jeep-uri, în grupuri de câte șase și am pornit către frumusețile deșertului Sahara, prima care ne-a ieșit în cale fiind Oaza Chebika, cu al său minunat canion, situat la 20 de metri înălțime față de nivelul mării și la 20 de kilometri de granița cu Algeria. De aici am fost luați în primire de un simpatic ghid local pe nume Husein, care ne-a condus printre stânci spre inima oazei, un loc de un pitoresc aparte, cu un mic lac, chiar și o cascadă.

Din nou în jeep, nu înainte să servim din sucul de rodii oferit de gazde, destinația următoare fiind Ong Jamel, locație care găzduiește unul din platourile de filmare a trilogiei Star Wars, mai exact orașul Mos Espa, de pe planeta Tattouine, din episodul Amenințarea Fantomei.

Am lăsat dunele de nisip în urmă și ne-am continuat drumul, utimul popas al zilei fiind Kairouan al patrulea oraș sfânt al musulmanilor după Mecca, Medina si Ierusalim, lucru datorat și Marii Moschee construită între anii 670-675 de către generalul Uqbi ibn Nafi, fondatorul orașului Kairuoan. Am admirat impunătorul edificiu de pe terasa unui mic complex comercial unde am făcut cunoștință cu tradiționalele covoare berbere.

În loc de concluzie

Au fost două zile pline, chiar dacă uneori pe repede înainte datorită timpului prea scurt dar mai ales numeroaselor locuri de vizitat, zile în care am trecut de la o stare la alta, de la cea din Gladiatorul la cea din Star Wars, grație Amfitearului din El Djem și locațiile unde s-au filmat scene din trilogia semnată George Lucas, presărată cu oaze, cămile, nisip, palmieri și multe alte frumuseți specifice deșertului.

Alin ZAHARIE