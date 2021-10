Apel umanitar. Fii tu temelia unei noi case!

Share



Un suflet generos se simte săturat din plin atunci când dăruie mai mult decât primește. Fii tu acela!

Facem un apel umanitar către cei care pot dona. O familie cu 3 copii își duc traiul într-o căsuță formată dintr-o singură încăpere și este singurul lor adăpost. Părinții au două fetițe, de 2 ani și 8 luni, cea mică are 8 luni, și un băiețel de 7 ani, cu probleme de sănănate, s-a născut cu hipospadias penil la care vor mai urma operații.

„Anul trecut am propus să donăm pentru a cumpăra un container, nu am reușit să strângem decât 200 de lei. Anul acesta familia cu ajutorul unor oameni de bine a turnat fundația unei noi căsuțe de 25 mp, însă nu mai are resurse materiale pentru a ridica și acoperi clădirea”, ne povestește Koreck Mária, președinte Asociația Divers.

Pentru faza următoare de construcție este nevoie de 4000 de lei pentru cumpărarea cărămizilor BCA. Dacă 1000 de tîrgumureșeni donează 5 lei, pot asigura și o parte din acoperiș.

Fii tu moș Crăciun!

Pentru că sărbătoarea Crăciunului se apropie cu pași repezi, și pentru că acestă sărbătoare e asociată cu belşugul, cu familia, cu bradul, cu zăpada, lumini şi cadouri, am întrebat mama greu încercată, dacă micuții vor de la Moș un cadou mai special.

„Cel mai special cadou ar fi să le fie gata căsuța copiilor. Băiețelul zilnic mă înteabă când va fi gata căsuța, ca să nu mai doarmă pe jos. Sufletul mi-e rupt în bucăți căci nu mai știu ce să îi răspund. Și fetița zilnic mă întreabă când va veni moșul să îi aducă ceva jucării”, ne povestește mama copiilor.

Fii tu acela care schimbă lacrimile unei mame în zâmbete. Vine Crăciunul. Puținul nostru înseamnă mult pentru unii. Cei mai nevoiaşi copii se pot bucura de magia sărbătorilor de iarnă cu ajutorul oamenilor de bine. Implică-te! Când dăruiești, primești!

Haideți să ajutăm ca această familie să aibă un cămin sigur în această iarnă, casa veche nu va rezista.

Puteți dona prin paypal sau virament bancar aici https://divers.org.ro/asociatia-divers/donatii.

Vă rugăm să menționați la donație:”Căsuța Speranța.