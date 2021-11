Discuții în CL Reghin pe tema investițiilor. Priorități vs finanțări!

Consilierii reghineni s-au întrunit vineri, 29 octombrie într-o ședință ordinară desfăurată online, având pe ordinea de zi un număr de 22 de proiecte de hotărâri și punctul Diverse. În startul ședinței, consilierul liberal Farcaș Mihai-Dan a cerut retragerea de pe ordinea de zi a unui număr de șase proiecte inițiate de acesta.

„Am pregătit pentru această ședință de consiliu local un număr de 23 de proiecte (străzi diferite, obiective de investiții diferite), din care am depus 10. Am retras din acestea două, astfel că pe ordinea de zi au mai rămas doar 8 proiecte. În ziua ședinței, proiectele13, 14, 15, 16, 17 și 19 au fost retrase de pe ordinea de zi pe motivul identificării unei surse alternative de finanțare (nerambursabile). Fiind vorba de unele proiecte majore (strada Castanilor) dar și rețele de străzi (strada Viilor) care necesitau încă multe demersuri, am decis să las dou dintre cele mai urgente, mai necesare care au în vedere strada Dealul Brezii și strada Izvorului”, a precizat Farcaș Mihai Dan, consilier PNL.

Tot legat de ordinea de zi, consilierul PNL, Stelian Doru Cătană a cerut scoatetea de pe ordinea de zi a proiectului privind validarea dispozițiilor primarului nr.952/29.09.2021; nr.1001/05.10.2021 și aprobarea rectificării Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2021, proiect inițiat de primarul Municipiului Reghin.

„Nici nu mă gândesc să retrag acest proiect deoarece blocăm orașul la investiții. Nu putem să omorâm orașul, să nu finalizăm lucruri importante începute”, a fost răspunsul primarului Mark Endre, fapt pentru care proiectul a fost inclus pe ordinea de zi, aprobat în cele din urmă grație voturilor consilierilor UDMR și PSD.

Studiu de oportunitate pentru extinderea spitalului

Primul proiect supus spre aprobare a fost cel privind aprobarea studiului de oportunitate privind necesitatea construirii unei noi aripi a Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin. Potrivit materiaului de ședință, studiul de oportunitate a fost întocmit de Satorra Healthcare la solicitarea Municipiului Reghin care dorește construirea unui nou corp de clădire la Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară, acesta urmând să includă secțiile Chirurgie generală, Obstretică-ginecologie, ORL și Ortopedie.

„Necesitatea construirii unui nou corp de clădire este determinată în principal de mai multe aspecte, printre care, lipsa circuitelor medicale funcționale și risc crescut de infecții, limitarea timpului operator datorită existenței unei singure săli de operații pentru trei specialități, disfuncționalitatea dintre blocul de nașteri și blocul operator de la obstetric ginecologie, precum și infrastructura deteriorată, învechită și instalații improprii”, se arată în raportul de specialitate privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea construirii unei noi aripi a Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin.

Consilierul PNL, Oana Nicușan, a venit cu o propunere legată de proiectul de extindere al spitalului din Reghin.

„Am citit acest studiu de oportunitate și conform datelor preluate din acesta, am luat un singur exemplu legat de Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”. La nivelul Secției de Cardiologie, adresabilitatea pacienților a fost la o cotă de aproximativ trei sferturi din numărul total de pacienți cu domiciliu aflat în afara Reghinului, în decursul perioadei 2016-2019. Drept urmare, doresc să vin cu sugestia de a implementa un acord între Primăria Reghin și primăriile din jur în privința bugetării spitalului, deoarece este clar că pacienții veniți din zonele limitrofe sunt mai bine de jumătate decât pacienții veniți din Reghin. De asemenea, este important să vedem dacă există o modalitate prin care se poate implementa acest acord de a bugeta și primăriile din zonele limitrofe Reghinului”, a precizat Oana Nicușan.

Străzile Izvorului și Dealu Brezi, în atenția consilierului Farcaș Mihai-Dan

Din cele opt proiecte initiate de consilierul PNL, Fărcaș Mihai Dan, au rămas două pe ordinea de zi, primul fiind legat de aprobarea inițierii demersurilor pentru implementarea obiectivului de investiții “Înlocuire, reabilitare rețele de apa, canalizare și pluvial si branșamente aferente străzii Izvorului”, în municipiul Reghin, județul Mureş.

„Strada Izvorului, fiind înconjurată de strada Călărașilor, strada Apalinei și strada Terasei, ultima urmând să intre pe proiect, Clărașilor fiind recent reparată, iar Apalinei, de asemenea intră pe proiect, pentru 140 de metri unde sunt probleme, este păcat să nu aprobăm inițierea demersurilor încă de pe acum, să nu așteptăm pentru o așa distanță mică o sursă de finanțare, alta decât cea de la bugetul local în condițiile în care celelalte străzi beneficiază de finanțare de la Uniunea Europeană. Strada Izvorului de aceea am lăsat-o, fiind vorba de 140 de metri situați între alte străzi unde avem sau urmează contracte de finanțate sau străzi care au fost renovate. Impactul pe buget ar fi indirect proportional cu beneficiile care vin, știut fiind faptul că pe acea stradă sunt probleme”, a precizat Farcaș Mihai-Dan.

Strada Izvorului

Investiții importante, moment inoportun

La rândul său, consilierul UDMR, Bodó József Zoltán a subliniat importanța lucrărilor ce au în vedere străzile din oraș, doar că momentul ales nu este unul deloc favorabil, date fiind problemele legate de finanțare.

„Sunt de acord că aceste străzi au nevoie de reparații, în contextul în care, o mare parte din rețelele de apă canalizare sunt învechite și trebuie înlocuite într-un viitor apropiat sau mediu. Avem mari probleme în ce privește sursele de finanțare. Chiar dacă aceste două proiecte initiate de consilierul Farcaș Mihai-Dan nu vor trece în această ședință, asta nu înseamnă că aceste două străzi nu pot fi rezolvate în viitorul apropiat, în condițiile în care am evaluat oportunitatea investițiilor pentru anul viitor”, a precizat Bodó József Zoltán.

Proiectul a picat la vot grație abținerii consilierilor UDMR și PSD.

Soartă asemănătoare a avut și proiectul pentru inițierea demersurilor pentru implementarea obiectivului de investiții “Înlocuire, reabilitare rețele de apa, canalizare și pluvial si branșamente aferente străzii Dealul Brezii”, în municipiul Reghin, județul Mureş.

„Această stradă trebuie avută în vedere, iar problemele acesteia trebuiesc rezolvate. Cei care locuiesc în zonă plătesc taxe și impozite la Reghin, sunt locuitori ai orașului, dar nu beneficiază de toate utilitățile precum restul zonelor din oraș. Mai mult de atât, se confruntă cu anumite probleme, precum lipsa presiunii la apă și lipsa canalizării”, a precizat Stelian Doru Cătană, consilier PNL.

„Nimeni nu a spus că aceste lucrări din zona Dealu Brezii nu sunt importante. Proiectul poate intra în vizorul Consiliului Local , doar să vedem care vor fi sursele de finanțare, care vor fi lucrările ce au în vedere extinderile de apă sau canalizare, moment în care vom relua discuțiile la acest proiect”, a fost răspunsul consilierului Bodó József Zoltán.

Poziție similară a avut și Tudor Veronka, consilier UDMR care a precizat că „nimeni să nu aibă impresia că suntem împotriva dezvoltării orașului, dar, cum spunea și colegul Bodó József Zoltán și primarul Márk Endre, când avem bugetate aceste lucruri și nu știm de unde facem rost de sumele respective, consider că un astfel de proiect acum este inoportun. Doar ca să votăm și să bifăm un proiect de hotărâre pe care apoi să nu-l putem implementa, ar înseamna doar să-i amăgim pe locuitorii acestui oraș”, a spus consilierul UDMR.

La fel ca în cazul proiectului cu strada Izvorului, consilierii UDMR și PSD s-au abținut de la vot, fapt pentru care proiectul nu a fost aprobat.

Alin ZAHARIE