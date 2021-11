Investiție importantă pentru fermierii din Tăureni

Share



În urmă cu câteva zile, în comuna Tăureni a avut loc recepția unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului comunal, investiție extrem de importantă pentru fermierii din zonă, finanțată din bugetul național, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, și din bugetul local al Comunei Tăureni. Detalii despre această investiție, dar și despre alte subiecte de interes local, am obținut de la Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni, în mini-interviul care urmează.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneți mai multe detalii despre noua platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului comunal din localitatea Tăureni.

Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni: În anul 2019 s-a demarat investiția, construirea unei platforme comunale de depozitarea și gospodărire a gunoiului comunal în comuna Tăureni, județul Mureș. Valoarea lucrării de execuție este de 835.265,40 de lei, bani de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, iar suma de 496.770,46 de lei a fost alocată de la bugetul local. Platforma s-a construit în vederea dezvoltării pe principii sănătoase și prietenoase cu mediul. În baza acestei investiții, toți fermierii din comuna Tăureni, și zic eu că ar putea fi arondate și comunele apropiate, Sânger, Zau de Câmpie, la această platformă de gunoi, vor beneficia de un punctaj ridicat la momentul când își întocmesc documentațiile de accesare de fonduri europene. Deci tot ce înseamnă crescători de ovine, porcine, taurine și au nevoie de autorizare la Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor și la Agenția pentru Protecția Mediului, în momentul în care în localitatea noastră există o platformă care e construită la standardele europene și e împotriva poluării cu nutrienți ai pânzei freatice, atunci toată lumea primește atât punctaj în plus cât și avizele necesare în vederea funcționării în condiții de siguranță a mediului.

Rep.: Ați împlinit un an de la depunerea jurământului în 2020, dintr-un ciclu mai lung de mandate de primar pe care le aveți. Cum a fost acest an comparativ cu mandatele anterioare?

O.O.: Chiar dacă în față mai am încă cinci mandate de primar, ultimul an a fost cel mai greu dintre cei 20 pe care i-am avut înainte. Din cauza pandemiei și a situației complicate prin care trecem la nivel global, cu siguranță toți factorii ăștia de risc, pentru că noi ne batem cu inamici invizibili, toată situația asta și-a pus amprenta pe societate, de la cel mai înalt nivel până la ultimul cătun. Bugetul local, cred că nu numai la Tăureni, cred că la toate unitățile administrativ-teritoriale au avut de suferit din cauza unor cheltuieli neprevăzute cu dezinsecție, igienizări, asigurarea mijloacelor de protecție, măști, dezinfectant, deci a fost un an complicat anul ăsta din mandatul al șaselea, destul de greu, dar facem față cu brio, că în timp am dobândit o experiență destul de serioasă în administrație și cred că putem face față la orice situație.

Rep.: Comuna Tăureni se află de ceva vreme, constant, pe ultimul loc în județul Mureș în nedorita ierarhie a îmbolnăvirilor cu COVID-19. Acest lucru se datorează faptului că Tăureni este o localitate mică sau ați luat și alte măsuri speciale?

O.O.: În primul rând am făcut o campanie susținută de informare a populației, prin compartimentul de Asistență Socială, și datorită faptului că facem parte dintr-un proiect pe Programul Operațional Capital Uman unde avem ca parteneri Ministerul Educației și Ministerul Muncii. În cadrul acestui proiect beneficiem de un asistent medical social care în fiecare zi, împreună cu asistenta de la dispensarul medical al medicului de familie, monotorizează fiecare familie care e mai în vârstă, fac deplasări la domiciliu pentru a sta de vorbă cu ei pentru a lua pulsul, în vederea ținerii sub control a situației, fapt care, se pare, că dă roade. Contactul direct cu cetățeanul, și explicarea riscului a adus la o conștientizare în rândul populației, motiv pentru care suntem astăzi într-o situație destul de bună.

Rep.: Ce v-ați propus să mai faceți în următorii trei ani pentru comuniattea din Tăureni? Sunteți interesat de proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”?

O.O.: Evident că da, deja ne-am pregătit cu proiecte pentru următoarea perioadă. Chiar luni, 1 noiembrie, voi fi în București pentru depunerea unui proiect la Ministerul Dezvoltării pe Programul Național ”Anghel Saligny”. E vorba de construcția unui pod peste Pârâul de Câmpie, în valoare de 7.800.000 de lei. Mai avem un proiect care va face posibilă o legătură cât mai scurtă între județul Mureș și județul Cluj prin comuna Tăureni cu comuna Viișoara din județul Cluj. Un drum care va fi modernizat pe o distanță de 8 kilometri. Deocamdată, încă nu știm când va demara. El a fost depus deja la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării, dar dacă Programul Național de Redresare și Reziliență va veni în sprijinul nostru cu o măsură de finanțare, probabil că îl vom muta pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Până în luna decembrie o să inaugurăm sala de sport, până în luna mai o să inaugurăm un sediul administrativ nou, deci avem investiții în derulare. Chiar facem treabă aici la Tăureni.

Au consemnat Alex TOTH și Mălina MORARU