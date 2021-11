Mii de crizanteme și alte flori, în Piața Trandafirilor

Share



Târgul de flori cu vânzare organizat de Primăria orașului Târgu Mureș se desfășoară în perioada 28 octombrie – 7 noiembrie, în Piața Trandafirilor, în zona Ceasului Floral.

Aici și-au așezat pavilioanele expoziționale în jur de 60 de producători locali care și-au expus florile la vânzare pentru persoanele care doresc să achiziționeze buchete, aranjamente sau chiar ghivece cu crizanteme. Festivalul crizantemelor se desfășoară chiar în perioada în care se sărbătorește atât de către ortodocși cât și de către romano-catolici, Ziua tuturor sfinților sau Luminația.

Ofertă bogată, prețuri convenabile

Conform calendarului ortodox, pe data de 1 noiembrie a fiecărui an, se sărbătorește Luminația, deși unii credincioși ordodocși o sărbătoresc în prima sâmbătă din luna noiembrie. În calendarul romano-catolic, Luminația este sărbătorită în data de 2 noiembrie. Indiferent de ziua în care este sărbătorită, în această zi de sărbătoare, credincioșii merg la cimitir, curăță mormintele și le înfrumusețează cu flori și candele, în amintirea celor care nu mai sunt printre cei vii.

„Am venit la târgul acesta cu ocazia Zilei Morților și vom merge la Cimitirul Reformat unde vom duce flori pentru bunici, părinți și cei pe care îi mai avem acolo. Prețurile de aici sunt cu mult mai convenabile decât cele de la o florărie obișnuită”, a spus una dintre cumpărătoarele prezente.

De asemenea, unii dintre producători au arătat că oportunitatea de a-și prezenta florile este benefică mai ales din prisma faptului că pot vinde cu un preț mai mare decât în mod obișnuit, dar totuși să fie avantajos pentru client.

„În principiu vindem de acasă, dar mai participăm și la târguri. Am participat și în anii precedenți. Noi vindem de acasă cantități mai mari, dar aici ne avantajează prețul cu care vindem, că de acasă se vinde engros cu un preț mult mai mic față de cum se vinde la un târg. Profitul o să fie puțin mai bun decât dacă am vinde tot de acasă”, a transmis Raduly Marton, producător local de flori.

În afară de miile de crizanteme în culori puternice, la această expoziție cu vânzare, pe ici pe colo, se mai găsește un soi de varză decorativă care este foarte populară în rândul cumpărătorilor.

„Familia mea se ocupă de vreo 15 ani cu florile, iar eu de vreo 10 ani lucrez în afacerea asta. Participăm în fiecare an la acest târg. Depinde și de vreme că dacă vremea e frumoasă atunci vin mai mulți vizitatori, cumpără mai multe flori, că au mai mult timp liber să meargă la cimitir sau oriunde vor să își pună florile. Dar anul acesta a fost foarte bun, anul trecut un pic mai slab, dar de obicei așa se întâmplă: una an mai bun, un an mai slăbuț. Eu am venit cu vreo o mie de flori de diverse sortimente și mărimi. Varza decorativă stă afară până la vreo minus cinci grade iar dacă îngheață ea rămâne tot așa, iar dacă este mai puțin udată, ea rezistă și mai mult”, a împărtășit Bernadette Páll, distribuitor de flori.

Varză decoractivă

