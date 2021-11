Dezvăluiri privind copiii superstarului Michael Jackson

Share



Prince, fiul cel mare al lui Michael Jackson, a povestit despre relația apropiată pe care o are cu sora și fratele lui, Paris și Blanket, într-un interviu acordat celor de la Good Morning Britain.

,,Cei trei păstrează o relație apropiată, deși locuiesc separat și fiecare are propriul drum în viață”, a informat monitorulexpres.ro

,,În copilărie, tatăl meu spunea: ,,Am putea să nu avem nimic, dar uită-te în această cameră. Fratele tău, sora ta și cu mine suntem tot ce vei avea mereu”. Acest lucru a rămas mereu cu mine și cu frații mei. De aceea avem și o relație atât de apropiată. Pentru că sunt cel mai mare, tatăl meu îmi spunea mereu să mă asigur că suntem mereu bine și că eu trebuie să fiu liderul și să conduc prin puterea exemplului. După ce el a murit și noi am fost aruncați în lumea reală, frații mei au preluat lucrurile pe care le lăsasem în urmă. În acest moment al vieții noastre, nu simt că există o ierarhie și că eu sunt fratele cel mare. Suntem frați cu toții și ne completăm. Fiecare moment pe care-l petrec cu ei, fie că este o cină în familie sau o mică escapadă, mai ales acum că am crescut și ne vedem de viețile noastre, reprezintă ceva foarte special pentru mine”, a precizat

Prince Jackson.

Alexandra HAJA