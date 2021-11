Program academic internațional pentru studenții UMSFT

Share



Conform site-ului „Blogul Studentului”, și în acest an, studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș sunt invitați să aplice în cadrul programului academic susținut de Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) din Germania.

Programul constă într-o bursă de studii care se va desfășura pe parcursul anului universitar 2022-2023. Sunt încurajați să aplice studenții care urmează programe de studii universitare de masterat și de doctorat, programul desfășurându-se în cadrul unor instituții academice și de cercetare de prestigiu din Bavaria.

Data limită pentru aplicații este 1 decembrie 2021.

„Scopul acestui program este de a susține colaborările academice și științifice dintre instituțiile academice din Bavaria și instituțiile academice din Centrul, Estul și Sud-Estul Europei”, au precizat reprezentanții UMFST pe Blogul Studenților.

Mălina MORARU