Proiecte propuse pentru Târgu Mureș

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și europarlamentarul UDMR Vincze Loránt au susținut miercuri, 3 octombrie, o conferință de presă în incinta sediului Primăriei, unde s-a abordat tema proiectelor de dezvoltare ale orașului, cu ocazia aprobării fondurilor destinate României din partea Uniunii Europene. Astfel, țara noastră ar putea beneficia de o sumă de 80 de miliarde de euro, din care 30 de miliarde de euro pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care urmărește să revitalizeze economia europeană afectată de efectele virusului SARS-CoV-2 și 50 de miliarde de euro conform cadrului financiar pentru programe operaționale. La acestea se adaugă și Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, care va finanța dezvoltarea infrastructurii în următorii ani.

Trei direcții de finanțare

Potrivit informațiilor prezentate de Soós Zoltán, există în diferite stadii de realizare 35 de proiecte încadrate în planul de dezvoltare, proiecte ce sunt atribuite celor trei direcții mari de finanțare și anume Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și fonduri primite de la Uniunea Europeană.

„Este vorba despre Programul Saligny care a decis anumite finanțări pentru municipii dar sunt și proiecte comune, și în cadrul proiectelor Saligny noi am depus șapte proiecte. Acestea sunt deja aprobate de către Consiliul Local, în ultima ședință s-a aprobat de Consiliul Local să fie depuse aceste proiecte de finanțare, respectiv sunt fondurile care provin, pe de o parte, de la Administrația Fondului de Mediu. Din acest an se pot depune solicitări, anul viitor și în următorii ani sperăm să avem cât mai multe proiecte AFM pentru reabilitarea zonelor verzi, Platoul Cornești și desigur proiectul de care am discutat mai demult fiind vorba de terenul din spatele vechii fabrici de cărămidă, pe Gheorghe Doja. Al treilea cadru mare de finanțare provine de la Uniunea Europeană care este compus din mai multe elemente, desigur, binecunoscuta și mult amintita PNRR, dar pe lângă asta avem Programul Operațional, avem mai multe categorii de finanțare pentru diferite categorii de lucrări. Și aici, municipalitatea a propus în total circa 27 de proiecte. Având în vedere că în vară de foarte multe ori s-a repetat de ce nu prezentăm o listă, până nu exista o înțelegere între Uniunea Europeană și România, nu era oportună prezentarea, dar între timp s-a lucrat, executivul Primăriei a lucrat pe pregătirea acestor proiecte care nu era foarte ușor și desigur trebuiau pregătite o serie de documente”, a declarat primarul municipiului Târgu Mureș.

În cadrul conferinței, Soós Zoltán a enumerat câteva dintre proiectele care se află în lucru.

„În cadrul Proiectului Saligny, se propune, printre priorități, pasajul care leagă strada Gheorge Doja cu zona Fabricii de Zahăr respectiv cartierul Maurer care poate să fie finanțat integral din fondurile Proiectului Salingy. Sunt mai multe modernizări de drumuri orășenești respectiv este prevăzută o colaborare (…) construind drumul de legătură între Remetea prin satul Hărțău și Pănet. Acest drum este momentan un drum pietruit doar, dar este la fel de importantă propunerea unui nou pod peste râul Mureș în zona barajului vechi. La fondurile europene, proiectele care au ajuns la maturitate și sunt în stadiul de fezabilitate, deci se eliberează deja studiile de fezabilitate, sunt tronsoanele inelului ocolitor, tronsonul 1-6, respectiv este licitat tronsonul 7 care înseamnă un pod peste Mureș spre Nazna și face legătura cu Drumul Județean care merge spre Band, și va asigura Câmpiei Transilvania legătura directă cu autostrada, deci va fi legat prin tronsonul 1-2 al inelului ocolitor cu Autostrada Transilvania. Deci astea sunt în stadiul de maturitate și o să intre în execuție în următorii doi ani. Care sunt proiecte de scurtă durată, sunt parcările supraterane și subterane din oraș, care iarăși sunt într-o fază avansată, deci proiectele sunt în curs de elaborare, respectiv Centrul de inovare si parcaj subteran în vecinătatea Teatrului Național. Printre proiectele care sunt iarăși în faza de derulare sunt finanțate din Proiectul EON Reality, ”Educația în realitatea augumentată”, acesta este în faza de elaborare, respectiv Biodomul Parcul Natural, zona Fabricii de Cărămidă care iarăși este un proiect în elaborare și va fi finanțat de AFM. Prin Compania Nationala de Investitii, Bazinul Olimpic care sperăm să intre în administrația orașului până la finalul acestui an, patinoarul artificial și extinderea campusului LPS (Liceul cu Program Sportiv – n.r.) ”Szász Adalbert” care va putea deveni un centru de performanță fiind construit un internat și o sală performantă de sport pentru gimnastică”, a mai transmis primarul municipiului Târgu Mureș.

”Evantai de propuneri” pentru mai multe mandate

În discursul său, eurodeputatul Vincze Loránt a afirmat că la Târgu Mureș i-au fost prezentate multe proiecte mature, și și-a exprimat speranța că dintre acestea se vor realiza cât mai multe, chiar dacă vor fi și unele care nu pot fi realizate în decursul unui mandat.

„Intrăm într-o nouă etapă, este foarte clar. O dată fondurile aprobate, și PNRR a reprezentat într-adevăr un pas foarte important, putem vorbi despre etapa planificărilor, despre etapa începerii acestor proiecte, urmând, să sperăm cât de curând, ca aceste planuri vor fi realizate. Nu va fi ușor. Evident domnul primar v-a prezentat mai multe idei de proiecte, acestea se vor realiza pe un timp mai îndelungat, poate va trece de acest mandat realizarea unor obiective, vorbim despre un evantai de propuneri, probabil sută la sută nu se va realiza, dar dacă mă gândesc la perioada precedentă în care nici măcar scrierea proiectelor nu s-a realizat, deja pași importanți s-au făcut acum”, a transmis deputatul UDMR Vincze Loránt.

Mălina MORARU