VIDEO: Gemenii Oroian, succesul la pătrat

Oamenii de succes sunt un model în viață. Încrederea în forțele proprii, simțul umorului, șarmul discret și sensibilitatea pentru cei din jur sunt datele de pe cartea lor de vizită. Dar cum e în cazul succesului înmulțit la doi?! Gemenii Oroian, fondatorii centrului de recuperare medicală și sportivă Kinetica ne dau răspunsul.

Au făcut sport încă de mici, fiind absolvenți ai Liceului cu profil Sportiv din Târgu-Mureș, mai apoi au optat pentru urmarea cursurilor Facultății de Balneo – Fiziokinetoterapie și Recuperare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș. Au dovedit că sunt antreprenori cu idei originale încă din primii ani ai tinereții, iar visele lor au devenit realitate în urma accesării fondurilor europene și ajutorului pe care l-au primit, pentru a-și deschide propria afacere. Au trecut fix 10 ani din ziua în care s-au pus pe treabă și au format Centrul de recuperare medicală și sportivă Kinetica, cu scopul de prevenire şi tratament al tuturor deficienţelor aparatului locomotor.

Performanță în Wushu

Pentru tinerii Oroian sportul a fost important ca și activitate de zi cu zi, mergând pe principiul “când spui sport, spui sănătate”.

“ Am făcut sport în tinerețe, sport individual, cross fit, sală, am făcut și volei, dar ca și performanță Wushu, arte marțiale. Ne înțelegem bine și ca frați și la locul de muncă. Suntem două firi hiperactive, ca și meserie, nu ne-am putut vedea să stăm ore-n șir în șezut, în fața unui calculator. În 2011 am accestat niște fonduri europene, am început de jos, doar noi, frații, acum suntem o echipă de 7 angajați terapeuți, plus cei care se ocupă de recepție sau curățenie. Am investit în studiu, am investit în aparatură de ultimă generație, toate acestea pentru a putea oferi bolnavilor servicii cu tot ce înseamnă recuperare medicală în kinetoterapie, reflexoterapie, fizioterapie și masaj”, ne povestește Liviu Oroian, kinetoterapeut, fondator Kinetica.

Programul de 8 ore, istorie

Având solicitări, frații Oroian au început să se deplaseze și la domiciliul pacienților imobilizați, care nu au posibilitatea să ajungă la cabinet.

“De 8 ani de zile, noi nu mai avem program de lucru de doar 8 ore, ci mult mai mult. După programul de la cabinet, ne deplasăm și pe teren, la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa, timpul ce ne rămâne îl petrecem cu familia. Reușita profesională o simțim atunci când avem succes în motivarea pacientului, când vedem că l-am convins că are șanse. Dacă el a înțeles că ceea ce urmează să facă o să-i aducă rezultate, deja un procent mare de recuperare e rezolvat”, completează Ovidiu Oroian, kinetoterapeut, fondator Kinetica.

10 ani fix

Una dintre cele mai bune metode de a implica pacientul în decizia terapeutică este aceea de a fi sigur că pacientul a înţeles corect informaţiile până în acel moment, traseul pe care l-a parcurs până a ajuns pe mâna gemenilor kinetoterapeuți, aceștia dând dovadă de bună practică în comunicare, consiliere și conduită în raport cu pacientul.

„Este foarte important ca pacientul să fie bine informat, spre exemplu în cazul unei operații de coloană, ce s-a întâmplat cu el în timpul operației, ce a făcut ortopedul, ce avem de făcut noi la clinică, ce trebuie să urmărească, toate acestea îi creează o stare de liniște psihică și o motivație. Dacă ei cunosc toate protocoalele ce urmează făcute, devin mult mai disciplinați cu ei înșiși în ceea ce privește programul de recuperare și restricțiile, și așa avem o colaborare bună cu ei” ne spune Liviu Oroian.

În urmă cu doi ani, frații Oroian au accesat din noi fonduri europene, reușind astfel să-și mute sediul într-un spațiu mult mai mare, pe strada Livezeni 97 C. Încrezători în experiența acumulată timp de un deceniu, gemenii susțin că totul este posibil, important este să se găsească soluția cea mai bună. Și spun asta în timp ce radiază de bucurie.