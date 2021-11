Cercetări pentru un nou vaccin esențial

Share



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat miercuri un apel urgent pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva unei infecţii bacteriene care ucide aproximativ 150.000 de bebeluşi în fiecare an, informează AFP.

Streptococii de grup B (SGB), care provoacă septicemii şi meningite, reprezintă o problemă de sănătate mult mai importantă decât se credea până în prezent, potrivit unui raport întocmit de OMS şi de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Raportul a dezvăluit, de asemenea, că acest tip de bacterie reprezintă cauza principală pentru 500.000 de naşteri premature pe an şi pentru numeroase handicapuri permanente.

Documentul, care confirmă amploarea fenomenului – în jur de 100.000 de sugari decedaţi şi de 50.000 de bebeluşi născuţi morţi în fiecare an -, avertizează şi în ceea ce priveşte lacunele care există în colectarea datelor medicale, sugerând astfel că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

„Acest studiu nou ne arată că streptococul de grup B este o ameninţare subevaluată pentru supravieţuirea şi bunăstarea nou-născuţilor, care are un impact devastator asupra unui număr foarte mare de familii din lume”, a subliniat Philipp Lambach, care lucrează pentru programele de vaccinare din cadrul OMS. Din cauza efectelor devastatoare provocate de acest tip de bacterie, „OMS îndeamnă, alături de partenerii săi, la dezvoltarea de urgenţă a unui vaccin matern împotriva SGB”, a adăugat Philipp Lambach.

Joy Lawn, profesoară la The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), a subliniat că un astfel de vaccin ar putea salva sute de mii de vieţi şi a regretat că nu au fost obţinute mai multe progrese în această privinţă, în contextul în care ideea dezvoltării acestui ser a fost lansată în urmă cu peste trei decenii. În medie, 15% dintre femeile însărcinate, reprezentând circa 20 de milioane pe an, sunt purtătoare ale acestui tip de bacterie vaginală. Ea poate fi transmisă fetusului prin lichidul amniotic, precum şi în timpul naşterii, dacă bebeluşul vine pe lume în urma unei naşteri naturale.

În fiecare an, 40.000 de copii suferă de tulburări neurologice cauzate de streptococii de grup B. În prezent, femeile purtătoare de SGB sunt tratate cu antibiotice în timpul naşterilor, pentru a se reduce astfel riscul de infectare a bebeluşilor. Însă procedura nu este adaptată în multe ţări.

Cea mai mare rată de cazuri de SGB apărute pe filieră maternă se află în Africa Subsahariană, care deţine jumătate din totalul cazurilor din lume, precum şi în Asia de Est şi Asia de Sud-Est, precizează autorii raportului. Autorii documentului sunt de părere că un vaccin anti-SGB care ar fi administrat în timpul controalelor de rutină realizate pe durata sarcinii şi care ar viza 70% din femeile însărcinate ar permite să se evite moartea a 50.000 de bebeluşi în fiecare an.

