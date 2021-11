S-a închis Cinema Arta

Share



Cinematograful Arta din Piaţa Trandafirilor s-a închis. Anunțul a fost făcut vineri, 5 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook, printr-o fotografie ce înfățișează închiderea activității. Reprezentanții Cinematografului Arta, nu au explicat printr-un text asociat fotografiei, motivele închiderii, drept urmare, nu există în momentul de față o informație oficială despre această situație. Pe pagina personală de Facebook, managerul cultural al cinematografului, Eliodor Moldovan a postat un un mesaj, în urma acestui anunț:

„Cinematograful Arta din Tg Mureș, unul dintre puținele cinematografe din țară care mai rulau filme de autor, și-a închis de azi porțile. Nu știm încă ce plan există pentru această instituție. Nu știm cine știe sau daca există vreun plan. Ce știm este că de azi nu mai există un loc unde să vedem constant film european sau film de autor în Tg Mures. Ce știu eu este că la evenimentele K’ARTE, de foarte multe ori, se umpleau sălile de la Arta cu un public avid pentru film de autor. Cu o locație genială, cu 3 ecrane (dintre care doar cele două mai mici alocate filmului de autor), plus Grădina de Vară -cel mai mare, mai performant și mai frumos cinema open-air din Romania- eu nu o să inteleg niciodata cum acest venue este îngropat și nu este un hotspot cultural al orașului. Vezi cazul Timișoarei, care se chinuie acum să-și construiasca un cinematograf modern, pentru filme de autor, de la zero. Știu că e greu, știu că trebuiau schimbări, am văzut în ultimii ani la atelierele organizate de TIFF cu managerii de săli de cinema din Romania (din rețeaua EuropaCinemas) cât de dificil este pentru toți, inclusiv pentru cele mai importante săli de cinema din Europa. Dar am văzut și că există mereu soluții dacă știi să le cauți unde trebuie, să te adaptezi, să comunici cum trebuie, să folosești resursele (inclusiv umane) potrivite. Sper sincer să nu fie o decizie de închidere permanentă”, a transmis Eliodor Moldovan.

Mălina MORARU