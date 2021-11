BILANȚ. Proiecte de peste 10 milioane de euro, în derulare la Livezeni

Share



Primarul comunei Livezeni, Bányai István, și-a prezentat, în urmă cu câteva zile, bilanțul aferent primului an de activitate din cel de-al doilea mandat de edil șef al localității care are în componență satele Ivănești, Livezeni, Poeinița și Sânișor.

În raportul său, Bányai István prezintă ”câteva informații legate de proiectele în derulare și de viitor al comunei Livezeni” realizate sau pregătite în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021.

”Înainte de toate precizez faptul că eu maximalizez toate posibilitățile comunei Livezeni. Deși avem bugetul local, el este atât de mic, că nu putem realiza investiții mari, și în plus autoritatea locală trebuie să țină cont și de partea de co-finanțare a proiectelor europene, și mai ales de cheltuielile neeligibile care, cumulate, reprezintă cheltuieli ale bugetului local. Deci ne bazăm pe fonduri naționale și europene, cum am făcut de altfel și în mandatul precedent: aplicăm la toate posibilitățile să atragem fonduri cât mai multe comunei Livezeni. Scopul nostru este să avem o comună liniștită, aerisită, astfel tot ce înseamnă industrie direcționăm către drumul județean. Nu este secret, că am ajuns să fim, cred, cea mai atractivă localitate pentru investiții de case astăzi în județul Mureș”, a punctat Bányai István.

Proiecte și studii de fezabilitate

Totodată, edilul șef al comunei Livezeni a precizat că provocarea de a atrage finanțări europene și guvernamentale a fost cu atât mai mare cu cât la începutul activității sale de primar instituția nu avea niciun studiu de fezabilitate ”pe masă”.

”Sunt la al doilea mandat, și aici țin să menționez că la începutul primului mandat nu am avut niciun studiu de fezabilitate pe masă, și totuși, luând de la zero din acest sens am reușit să atragem peste 10 milioane de euro, care sunt în execuție astăzi, iar la a doilea mandat avem studii de fezabilitate la 20 de milioane de euro, și monitorizăm toate posibilitățile se depunem pentru finanțare. Așteptăm foarte mult să se deschidă fondurile europene, avem foarte multe proiecte depuse pentru finanțare națională”, a menționat Bányai István.

Nu în ultimul rând, Bányai István a transmis mulțumiri echipei sale alături de care depune eforturi pentru atragerea de finanțări pentru dezvoltarea comunei Livezeni: ”Țin neapărat să menționez că avem o echipă de care sunt foarte mândru, care lucrează cu accesarea fondurilor, o echipă responsabilă și cu randament foarte bun, și doresc pe această cale să-i felicit.”

Proiecte din primul an al celui de-al doilea mandat:

– ”După ce am finalizat construirea grădiniței din Livezeni am depus la București o cerere, ca să construim o creșă în Livezeni, în centrul satului, lângă terenul de fotbal, care așteaptă astăzi să fie finanțată.

– Am depus cerere de finanțare pentru un bazin de înot didactic în Ivănești, lângă sau pe terenul de fotbal. Îmi doresc mult să se realizeze acest proiect, pentru că această investiție ar ridica foarte mult nivelul de trai, și totodată am putea organiza cursuri de înot pentru copii. Și aici așteptăm răspuns.

– Am depus un proiect foarte interesant, care are denumirea de întreprinderi sociale responsabile, care are un buget de 3 milioane de euro, și vor fi finanțate firme până la 200.000 de euro pe bază de minimis, care așteaptă iarăși răspunsul să fie acceptată, aceasta sunt deja fonduri europene.

– Am depus un proiect pentru achiziționare de echipamente electrice, care înseamnă 276 de tablete, 37 de laptopuri, 37 de camere web și 5 ecrane. Acesta este un proiect de 5 milioane 590.999 de lei, și aștept să fie aprobat.

– Chiar în zilele astea am reușit să depunem în cadrul programului Saligny două proiecte: pentru canalizarea din Ivănești, respectiv reparația străzii Pârâului din Livezeni, aceesta din urmă are valoarea minimă garantată prin acest program, 5 milioane de lei. Proiectul este încărcat în sistem, așteptăm finanțarea.”

(Sursa: Raport Bányai István)

Proiecte în curs:

– ”Construirea sistemului de canalizare la Livezeni trebuia deja finalizată. Din păcate, constructorul nu ține de termene. De un an punem presiuni pe ei, că nu dorim sub nici o formă să recepționăm un sistem nefuncțional. Am oprit deja plățile către firma executantă, și vom aplica sancțiuni în limita legalității. Eu estimez că în acest an putem rezolva toate problemele legate de acest proiect să avem un sistem de canalizare funcțională la Livezeni.

– Asfaltarea a fost blocată din cauza lucrărilor de canalizare, dar pot să spun că totuși am reușit să reparăm străzile din satul Livezeni într-o proporție de peste 95% și ne pregătim pe iarnă cu alte reparații mai mici.

– Anul acesta Consiliul Județean Mureș a bugetat o sumă mare pentru lățirea drumului județean și continuăm lucrările și la cest capitol. Lățim deci drumul județean pe ambele sensuri de mers până la Sânișor. O să avem două benzi și pistă de biciclete până anul viitor.

– Ajungem încet-încet la finalizarea programul POCU 1 (combaterea sărăciei din comuna Livezeni, un proiect cu multe axe, în valoare de peste 4 milioane de euro, prin acest proiect am făcut cursuri, calificări profesionale, am înființat firme start-up etc.) și POCU 2 (adică școala pentru toți, aici mai avem de organizat niște tabere și închidem proiectul), prin aceste două programe am reușit să ajungem la locuitorii marginalizați, cu o situație financiară modestă, și le am oferit posibilități mari.

– Lucrăm la proiectarea capelei mortuare din Ivănești, după ce am finalizat intabularea locației

– Începem construcțiile capelei mortuare în satul Poienița.”

(Sursa: Raport Bányai István)

Alex TOTH