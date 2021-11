Sportivii de la CSM Târgu Mureș, victorie la raliu

Share



Clubul Sportiv Municipal se bucură de încă o victorie frumoasă, de data aceasta la raliu. Kovacs Levente, cunoscut drept „Kopec”, și Alex Neumann au obținut locul I la ultima etapă din cadrul Campionatului Național Raliul Bucovinei, la categoria I1. Acest rezultat i-a propulsat în clasamentul național, la categoria Historique, cei doi sportivi devenind astfel vicecampioni.

„Suntem la finalul unui sezon plin cu evenimente: am început cu un accident, am reconstruit mașina, am avut probleme la motor și am avut și o ieșire în decor. Cu toate acestea am reușit să terminăm pe locul II din categoria Hiatorique și să câștigăm clasa noastră. Trebuie să evidențiez faptul că am avut un copilot debutant, care în primul lui an de raliu deja a devenit campion. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în timpul sezonului! Să ne întâlnim cu bine în 2022!”, a declarat Kovacs Levente la finalul sezonului, declarația fiind expusă luni, 1 noiembrie, pe pagina de Facebook a clubului.

Le urăm succes în noul sezon celor doi campioni târgumureșeni!

Anamaria Luisa MARCU

(Foto: Facebook – CSM Târgu Mureș)