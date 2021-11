Pălăria jos în fața unui loc deosebit

Share



În ultima perioadă am avut ocazia să vizităm multe locuri interesante. Dar …. am mai descoperit unul – este vorba despre Muzeul Pălăriilor de Paie, aflat în satul Crișeni din județul Harghita.

Pe parcursul celor 50 de kilometri care ne despart de destinaţia noastră, am trecut pe lângă lacul de acumulare de la Bezid despre a cărui istorie am aflat-o oprindu-ne la coada lacului. Aici am dat peste o lucrare comemorativă ce evocă evenimentele care au dus la scufundarea satului Bezid, acest loc fiind considerat” simbolul toleranţei între religii”.

Ajunşi la poarta muzeului din Crişeni, trecând prin poarta frumos sculptată, pe lângă cele câteva tăblițe care urează vizitatorilor ”Bine ați venit! ” în limbi diferite, am ajuns în curte unde am fost întâmpinați de către ghidul de la muzeu, domnul Szocs Lajos.Vreau să vă spun că este o persoană deosebită cu care am rezonat din primul moment şi care care ne-a prezentat, punctele de interes (colecţia de troliţi, tăbliţe indicatoare personalizate), iar doamna Terez ne-a făcut o demostraţie privind realizarea pălăriilor, precum şi a unor decoraţiuni din paie. Atracția principală a muzeului este cea mai mare pălărie de paie purtabilă din lume, care a intrat și în Cartea Recordurilor și care a fost realizată în 12,5 zile, din 500 de metri de împletitură, 22.555 fire de paie și 1.800 metri de ață. Are 2 metri și cântărește aproape 3 kilograme, nu știu dacă pare mult sau puțin, cert e că atunci când vrei să o ții în echilibru pe cap cu borurile ridicate pentru o fotografie îți dai seama că nu e chiar puțin. În trecut, vizitatorii se pozau cu ea, dar, pentru a nu o deteriora de tot, s-a făcut o replică a ei, folosită în acest sens.

B-unicii şi-au achiziţionat câteva “amintiri” după care au fost invitaţi la o plimbare cu trăsura, ocazie cu care am aflat câte ceva şi despre “fântâna miraculoasă”care datează de circa 40 de ani.

În final am testat un babgulyás cu felii de pâine proaspătă şi o felie de cozonac într-o locaţie a unui întreprinzător local.

Pălăria jos în fața unui loc deosebit pe care B-unicii îl recomandă din toată inima!

Dr. Anca FLOREA,

Director, Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș