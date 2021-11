Protest pentru redeschiderea Cinematografului Arta

Share



Două jurnaliste și un medic oftalmolog au pornit o mișcare de protest purtând sâmbătă, 6 noiembrie, pancarte pe care era evidențiat mesajul „Deschideți Cinema Arta!” sau „Fără filme viața e pustiu”. Aceste mesaje sunt adresate conducerii orașului, pentru salvarea cinematografului.

Sursa fotografiei: Facebook



„ Trei femei protestează … Trei ”muieri” care n-au împreună 100 de kilograme așa îmbrăcate și cu bocanci… . Unde sunt actorii, artiștii, literații, plasticienii, muzicienii, intelectualitatea, avangardiștii, profesorii, universitarii, comentatorii, postatorii, blogării, vlogării, influencerii ? Despre membrii partidelor politice care tot timpul au cultura în gură și o mestecă ca pe o gumă …. nu mai zic nimic… Am intrat în faza de dezintegrare… Să nu vă mirați atunci când manelele vor intra în programa școlară și copii vor învăța despre viața, activitatea și cariera lui Nicolae Guță, precum și despre dujmanii săi…. Coborâți din turnurile de Facebook și faceți ceva vizibil, concret….”, a anunțat pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Ioan Chiorean.

Acest demers a stârnit mai multe comentarii și reacții care pledează, de asemenea, pentru găsirea unei soluții pentru salvarea cinematografului.

„ Nelutu, nu se dezintegreaza nimic. Asa cum nici voi nu ati stiut sa administrati Cinema Arta, nici actualii nu stiu. O fi vreo nava spatiala.. Perioada asta cu restrictiile a functionat ca o lovitura in moalele capului pentru toate cinematografele. Acum li se pare probabil mai simplu sa-l externalizeze unei institutii prestigioase decat sa faca ceva ei / toti impreuna. E ca un cartof fierbinte, aruncat de altii, pe care iti vine rapid sa il arunci mai departe. Cinema Arta a fost mereu, dupa redeschidere, un exemplu de administrare ASA NU. Am apreciat mereu deschiderea pentru filme europene, am laudat-o in multe situatii, dar nu si managementul defectuos, sau lipsa strategica a oricarui management care a dus in final aici. Dar mai bine sa nu aratam cu degetul – o stii pe aia ca atunci cand aratam cu degetul avem 3 degete indreptate spre noi, nu? Poate venim cu solutii?”, a fost de părere Eliodor Moldovan, fostul manager cultural al Cinematografului Arta.

„ Când a fost cedată jumătate din spațiu pentru a se face fast-food, pentru a hrăni sănătos copiii, nu a protestat nimeni. Că doar a plătit bine multinaționala, probabil, conducerii orașului. Vă mai amintiți de mini-amfiteatrul de lângă teatru, unde unii oameni faini organizau concerte de jazz gratuite, primind gratis locația, pentru care mulți papagali s-au revoltat cum se poate așa ceva? Acum e un birt acolo, unul gol! La fel e și cu celelalte săli aparținând orașului, unde, în loc să încurajeze tinerii să organizeze evenimente, mai bine le țin goale și închise. Când orice om cu creier știe că cea mai scumpă sală de spectacole este cea goală, care nu produce nimic( nu doar despre bani e vorba).

Poate în locul cinemaului se va mai face un fast-food sau birt. Că dacă bei se vede mai repede pe tine decât dacă citești”, a scris Robert Jeff Iepure.