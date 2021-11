Cluj-Napoca desemnat UNESCO City of Film

Share



Municipiul Cluj-Napoca a fost desemnat de UNESCO City of Film, lucru datorat Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Astfel, după 20 de ediții TIFF, Cluj-Napoca devine UNESCO City of Film alături de orașe precum Cannes și Gdynia în rețeaua UNESCO Creative Cities.

„A dream came true. Acum un an le spuneam colegilor de la TIFF că ar fi important să convingem Unesco de faptul că am reușit (și nu singuri) să transformăm în 20 de ani un oraș care, pe vremuri, era tern, gri, fără vreo aspirație de a fi ” a creative city” sau de a fi un magnet pentru industriile creative. TIFF a influențat generații de copii și tineri, a modelat mentalități și a impulsionat turismul și dezvoltarea unor afaceri locale, a format echipe de organizatori de evenimente, a pus în valoare locuri devenite acum simbolice pentru oraș. TIFF a avut un impact puternic asupra profilului cultural al orașului, a determinat apariția unor noi facultăți de film. Le mulțumesc colegilor care au muncit la dosarul de candidatură pentru Unesco (în special Claudia Droc), alături de partenerii din Primăria Cluj Napoca și Centrul Cultural Clujean. Acum mai bine 100 de ani, Clujul era faimos în toată Europa (datorită lui Janovics Jeno) pentru un puternic studio de producție cinematografică, azi același Cluj a primit acreditarea Unesco drept „City of Film”. Sper să nu ne oprim aici și să urmeze mult-așteptatul fond regional prin care se vor co-finanța producții, stimulând astfel formarea de tehnicieni și echipe pregătite pentru rigorile oricărui film”, a fost mesajul postat pe Facebook de Tudor Giurgiu, Preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

(Redacția)