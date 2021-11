Informații noi despre soarta Cinematografului ”Arta”

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a clarificat situația în care se află Cinematograful ”Arta”, în cadrul unei conferințe de presă ce a fost susținută luni, 8 noiembrie, în Piața Teatrului.

Edilul șef al ”Orașului Trandafirilor” a explicat motivele pentru care Cinematograful ”Arta” va fi predat spre folosire Universității de Arte din Târgu Mureș (UAT), și a precizat că speră că această colaborare va fi una de bun augur atât pentru Universitate cât și pentru publicul cinefil.

„În vara acestui an, Universitatea de Arte a avut o solicitare către Primărie pentru a fi susținută cu spații, pentru o secție a Universității, este vorba de secția pentru regizori, cameramani și așa mai departe. Atunci am convenit cu domnul rector să fie predat către Universitatea de Arte Cinematograful ”Arta”, în vederea folosirii acestor spații, cu obligativitatea de a ține în funcțiune sala de cinematograf care este printre cele mai vechi din oraș. Despre asta este vorba. Anul ăsta, efectiv din cauza pandemiei Cinematograful nu a putut să funcționeze. Fără să fie încălzit spațiul, întreținerea pe acest an ne-a costat 200.000 de lei. Trebuie să intrăm în competiție cu marile lanțuri de cinematografe cu care nu putem să intrăm în competiție decât dacă se reprofilează Cinematograful ”Arta”. O să fie pe o felie de filme artistice, filme scurte, din acest motiv ar fi foarte fructuoasă o colaborare cu Universitatea de Arte care o să aibă și personalul calificat necesar, și au aceste pârghii prin care să aducem aceste filme artistice la Târgu Mureș. Sigur au un public interesat”, a declarat Soós Zoltán.

”Proprietatea rămâne a Primăriei”

Totodată, primarul municipiului Târgu Mureș a anunțat că autoritățile locale vor solicita garanții conducerii UAT să mențină în funcțiune cinematograful.

”În mod comercial, acest cinematograf ar fi o pierdere prea mare și constantă pentru oraș, din acest motiv s-a decis să predăm spre Universitatea de Arte. Deci nu se închide Cinematograful ”Arta”, va fi dat în folosința Universității și credem că va ieși o coloborare mult mai bună. Noi putem sprijini și anumite programe culturale organizate de Universitatea de Arte și Târgu Mureș are și festival de film, deci avem o strategie despre cum se dorește folosirea în continuare dar sub nicio formă să fie în forma actuală cu foarte puțini vizitatori. Urmează să fie predat materialul Consiliului Local, și până la urmă Consiliul Local va decide dacă se dă în administrație pe termen lung, deci proprietatea rămâne a Primăriei, noi cerem garanții din partea Universității de Arte să rămână în funcțiune cinematograful. Restul spațiilor vor fi folosite în scop educativ”, a precizat Soós Zoltán.

Mălina MORARU