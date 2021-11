Proiect ”Anghel Saligny” pentru lărgirea DJ 154E Reghin – Gurghiu

Share



Consilierii județeni au aprobat miercuri, 3 noiembrie, într-o ședință extraordinară de lucru, cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții

cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Lărgirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ153C), județul Mureș”, în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Investiția este estimată la valoarea de 23 de milioane de lei, cu TVA inclus, din care 719.801 de lei, cu TVA inclus, reprezintă cheltuieli neeligibile.

”Tronsonul de drum județean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DJ 153C) propus spre modernizare este situat între pozițiile kilometrul 2 plus 100 – 6 plus 275, în lungime de 4,175 kilometri, traversează localitățile Solovăstru și Jabenița. Se află pe teritoriul administrativ al comunei Solovăstru și este în administrarea Consiliului Județean Mureș. Pe sectorul de drum județean care se lărgește, la kilometrul 4 plus 932, se află podul peste râul Gurghiu”, se precizează în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

Conform aceleiași surse, în documentaţia tehnico-economică ”s-au propus a se executa lucrări de lărgire a părții carosabile, preluări de denivelări și realizarea unui sistem rutier suplu, respectiv lucrări de reparații la podul peste râul Gurghiu.”

(Redacția)