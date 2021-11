Sărbătoarea comunității armene onorată cu prezența Ambasadorului Armeniei

Share



Comunitatea armeană din Târgu Mureș a sărbătorit ediția de anul acesta a Zilelor Culturii Armene, în perioadă 5-7 noiembrie. Acest sfârșit de săptămână festiv s-a desfășurat sub egida Csiky Gergely. Deschiderea evenimentului a avut loc vineri, 5 noiembrie la ora 16:00 în incinta Parohiei Unitariene din centrul orașului.

Literatura ca element de legătură

„În acest an am găsit o tematică importantă în viața comunității armene din Transivania și din România. Anul acesta comemorăm 130 de ani de la trecerea în eternitate a dramaturgului de origine armeana din Transilvania, Csiky Gergely. Tema literaturii este în centrul atenției noastre în acest an și bineînțeles, prin literatură dorim să prezentăm acea conviețuire care există de fapt între naționalități în Transilvania, pentru care Transilvania este o regiune culturală, și datorită faptului că trăim împreună, dorim să prezentăm în mai multe moduri această conviețuire. Pe lângă prezentarea vieții, a operei dramaturgului Csiky Gergely vom prezenta particularitățile sau punctele de întâlnire între literatura română, maghiară, săsească, armeană, rromă din Transilvania”, a transmis Pușcaș Attila, președintele Asociației Culturale Armeano-Maghiare din Târgu Mureș.

Vizita ambasadorului Armeniei

La deschiderea evenimentului, printre invitați de seamă ai comunității armene a fost prezent, pentru prima dată în Târgu Mureș, Sergey Minasyan Ambasadorul Republicii Armenia la București.

„Este o plăcere să văd aici reprezentanți ai comunităților române, armene, maghiare, asta înseamnă ca există o colaborare între aceste comunități care crește și se dezvoltă, și sunt foarte fericit să văd asta. Cultura armeană este încă păstrată în Transilvania iar aceste evenimente sunt foarte importante pentru armenii din România pentru a nu ne uita originile dar și pentru a păstra această legătură între România și Republica Armenia. Important este că toate aceste activități organizate de comunitatea armeană din Târgu Mureș sunt susținute de autoritățile locale”, a transmis Sergey Minasyan, Ambasadorul Republicii Armenia la București.

Invitați ai comunității armene

